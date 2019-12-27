İlk motor fabrikasının temellerini atan Erbakan'ı hatırlatan Erdoğan konuşmasında 'Gümüş motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu kendim üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım geldi.
Yapılan paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı kullanılarak 'O iş tamam hocam' ifadeleri kullanıldı.