İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9595
  • EURO
    6,6647
  • ALTIN
    289.42
  • BIST100
    113684
Politika

Başkan Erdoğan konuşmasında Erbakan'ı unutmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yapıldığı organizasyonda yaptığı konuşmada merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı unutmadı.

27.12.2019  20:50 - Güncelleme: 27.12.2019  20:57

İlk motor fabrikasının temellerini atan Erbakan'ı hatırlatan Erdoğan konuşmasında 'Gümüş motor teşebbüsünden 65 yıl sonra hala motorumuzu kendim üretemiyor olmanın sancılarını çekiyoruz. Bu vesileyle ülkemizin ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan, sanayileşme fikrinin yılmaz savunucusu Necmettin Erbakan hocamızı da rahmetle, minnetle yad ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda Erbakan'ın fotoğrafı kullanılarak 'O iş tamam hocam' ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan´dan Libya tezkeresi açıklaması: Meclis açılır açılmaz ilk iş...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezayir'den Libya hamlesi!
Cezayir'den Libya hamlesi!

Cezayir'den Libya hamlesi!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!
Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Emekli maaşına intibak ayarı: Hesap değişecek!

Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu
Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu

Türkiye'nin gurur günü: 60 yıllık rüya gerçek oldu

Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor
Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor

Vizyon projesi hız kesmeden ilerliyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.