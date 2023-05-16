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Politika

Anlaşabildikleri tek konuydu! 6'lı masanın kritik vaadi çöktü

Tüm seçim stratejisini Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerine kuran 7'li koalisyonun seçmene sunduğu tek çılgın proje ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüştü. Seçmene vadettikleri sistemin nasıl işleyeceği ve sisteme nasıl geçiş yapılacağı noktasında muhalefetin de kafası karışık olsa da üzerine anlaştıkları tek konuydu. Fakat 6'lı koalisyonun sistem önerisi ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Başbakan olacağım' söylemi gibi genel seçim sonuçlarıyla birlikte tamamen çöktü.

16 Mayıs 2023 Salı 18:12 - Güncelleme:
Anlaşabildikleri tek konuydu! 6'lı masanın kritik vaadi çöktü
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Kutuplaşmadan, kriz siyasetinden beslenerek ve milletin karşısına sürekli negatif gündemlerle çıkıp, umutsuzluk aşılayarak insanlarda bir heyecan uyandıramayan muhalefet, zaman geçtikçe netleşmesi beklenirken, gün geçtikçe belirsizleşiyor.

Dağınık yapısı, ilke, hedef ve projelerini net bir şekilde ortaya koyamayışı, sunamadığı çözüm önerileri nedeniyle milletin teveccühünü kazanamayan 7'li koalisyon seçim süreci boyunca; milli meselelere yabancılaşan tavrını ve terörü değil terörle mücadeleyi hedef alan söylemlerini sürdürdü.

Sürekli birbiriyle çelişen açıklamalar yapan 6'lı masa liderlerinin anlaşabildikleri tek konu ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüştü.

Fakat Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadi 14 Mayıs seçimleriyle tarihe karıştı.

Meclis aritmetiğini belirleyen 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhur İttifakı 322, Millet İttifakı ise 213 milletvekili çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı, aldığı yüzde 49,46 oy oranı ile parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Cumhur İttifakı'nın TBMM'de ezici çoğunluğu elde etmesiyle, Parlamenter Sisteme geçiş yapılabilmesinin önü tamamen kapandı.

Çünkü 6'lı masa, 213 milletvekili ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ilişkin Anayasa teklifini referanduma götürmeksizin TBMM'de kabul ettiremiyor. Anayasa teklifini referanduma götürebilmek için ise 360 milletvekili gerekiyor. Yani muhalefet kanadı, Parlamenter Sistemi referanduma götürebilecek yeterli sayıya bile sahip değil.

2. tur seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek olan seçmenler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilemeyeceğini net olarak görerek sandık başına gidecek.

AKŞENER'İN BAŞBAKANLIK HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim kampanyasını "Başbakan olacağım" söylemi üzerine kurguladı. Fakat Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e dönüşün önünün tıkanmasıyla birlikte Akşener'in Başbakanlık hayali de suya düştü.

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  • seçim
  • Cumhur İttifakı

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