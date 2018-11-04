Ant kararı vesayetçilere umut verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen”Gençlik ve Sosyal Girişimcilik” temalı ‘Türkiye Gençlik Zirvesi’nin açılışına katıldı. Başkanlık Politika Kurullarından birisinin bünyesinde gençlere ilgili bir alt çalışma gurubu oluşturulacağı müjdesini veren Erdoğan Sosyal Girişimcilik Ödülleri’ni kazanları tebrik etti. “Maziden atiye kuracakları köprünün taşıyıcı sütunlarını” gençlerin oluşturacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

- Hiç kimsenin gençleri kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz.

- Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi belli kavramları, belli figürleri istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz.

- Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar, kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir.

- Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzla devam ediyoruz.

- Ben Türküm ama Türkçü değilim. Böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslamla çatışırız...

- İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı, kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar.

- Millete tepeden bakan, insanımızı ‘takunyalı, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam’ diyerek aşağılayanlar, uzun zaman sonra ilk defa yeniden piyasaya çıktılar.

- Kararın hemen akabinde gazeteci kılıklı provokatörler, yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlardan adeta kusmaya başladı, kendi ekranlarından.

- Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların Andımız kararını bahane ederek Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiğine şahit olduk.

- Danıştay’ın kararından sonra koca koca adamlar siyah önlükler giyip, koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle ant okumaya yeltenip, kendilerini rezil, kepaze etti.

- Birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoğunun siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum. Yaşananlar bir histeri nöbetidir.

- Ülkemizde değişime direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır.

- Köşe başı kalemşörlerinden bir bayan, çıkmış bir şeyler anlatıyor. Biz diyor işte ‘camileri ahır yapmışız. Şunu şöyle yapmışız, bunu böyle yapmışız.’ Ee yapmadınız mı ya? Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı?

- Sadece şu Fatih, sur içinde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir. Malatya’da, Antep’te, Konya’da bunları yaptılar.

- Her şeyi istismar ederler, tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur.

- Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye’yi çıkaracaktık? Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız, biz. Doğru dürüst bir dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söktünüz.