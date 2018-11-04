Ant kararı vesayetçilere umut verdi
Başkan Erdoğan, Danıştay’ın andın ilköğretimde yeniden okunması kararını alkışlayanlara tepki gösterdi: Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların belli kavramları istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen”Gençlik ve Sosyal Girişimcilik” temalı ‘Türkiye Gençlik Zirvesi’nin açılışına katıldı. Başkanlık Politika Kurullarından birisinin bünyesinde gençlere ilgili bir alt çalışma gurubu oluşturulacağı müjdesini veren Erdoğan Sosyal Girişimcilik Ödülleri’ni kazanları tebrik etti. “Maziden atiye kuracakları köprünün taşıyıcı sütunlarını” gençlerin oluşturacağını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
- Hiç kimsenin gençleri kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz.
- Vesayet özlemiyle yanıp tutuşanların eskiden olduğu gibi belli kavramları, belli figürleri istismar etmesine müsaade etmeyeceğiz.
- Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı sonrasında şahit olduğumuz manzaralar, kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir.
- Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzla devam ediyoruz.
- Ben Türküm ama Türkçü değilim. Böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslamla çatışırız...
- İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı, kimi çevreler baskıcı, antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar.
- Millete tepeden bakan, insanımızı ‘takunyalı, makarnacı, kömürcü, göbeğini kaşıyan adam’ diyerek aşağılayanlar, uzun zaman sonra ilk defa yeniden piyasaya çıktılar.
- Kararın hemen akabinde gazeteci kılıklı provokatörler, yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlardan adeta kusmaya başladı, kendi ekranlarından.
- Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların Andımız kararını bahane ederek Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiğine şahit olduk.
- Danıştay’ın kararından sonra koca koca adamlar siyah önlükler giyip, koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle ant okumaya yeltenip, kendilerini rezil, kepaze etti.
- Birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoğunun siyasetin değil, psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum. Yaşananlar bir histeri nöbetidir.
- Ülkemizde değişime direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır.
- Köşe başı kalemşörlerinden bir bayan, çıkmış bir şeyler anlatıyor. Biz diyor işte ‘camileri ahır yapmışız. Şunu şöyle yapmışız, bunu böyle yapmışız.’ Ee yapmadınız mı ya? Bu CHP zihniyeti bunları yapmadı mı?
- Sadece şu Fatih, sur içinde yüzlerce mescidi bunlar kapatarak ahır haline getirmişlerdir. Malatya’da, Antep’te, Konya’da bunları yaptılar.
- Her şeyi istismar ederler, tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur.
- Hani muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye’yi çıkaracaktık? Siz mi çıkaracaksınız? Bu işi biz yaparız, biz. Doğru dürüst bir dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söktünüz.
Sosyal Girişimcilik Ödülleri
Başkan Erdoğan, törende dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi. TGSP Yönetim Kurulu Ömer Faruk Terzi, Erdoğan’a üzerinde hat yazısının bulunduğu bir tablo hediye etti. Zirvede, “Sosyal Girişimcilik Ödülleri” de sahiplerini buldu. Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen uygulama aşamasındaki “Kermes” projesi birincilik, “Bir Tek Lira Derneği” projesi ikincilik, “Human Movie Team” projesi üçüncülük, “Bir Kitap Bir Ders” projesi dördüncülük, “Engelleri Aşalım” projesi beşincilik, “Siz” projesi ise altıncılık ödülüne layık görüldü.
3 KASIM MESAJI
Başkan Erdoğan, AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, Twitter’da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, “Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir.
Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.
UKRAYNA İLE 10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ
Başkan Erdoğan, “Ukrayna ile yaptığımız Serbest Ticaret Anlaşması’nı yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. İkili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul’da Mabeyn Köşkü’nde baş başa görüştü. İki lider daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu’na başkanlık yaptı, ardından toplantı sonuçlarına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı. İmzanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Petro Poroşenko ve heyetini Türkiye’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:
STRATEJİK ORTAKLIK: İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız 2011’den bu yana her sene düzenli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bu sayede ilişkilerimizi her geçen yıl daha da güçlendirdik, güçlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bildiğiniz gibi, artık seyahatlerini karşılıklı olarak kimlikleriyle yapabiliyorlar. Ukrayna’dan ülkemize gelen turist sayısı 2018’de bir milyonu aşmıştır ve bugün yaptığımız toplantıda Serbest Ticaret Anlaşması’nı da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum.
KIRIM’IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMIYORUZ: Ukrayna’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Tabii ülkemiz, ister Kırım’da yaşayan isterse işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarları’nın hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek. Kırım Tatarı kardeşlerimize sahip çıktıkları için kıymetli dostuma da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
SİYASİ TUTUKLULARI PUTİN’E İLETTİK: (Rusya’da tutuklu bulunan siyasi mahkumlara ilişkin bir soru üzerine) Daha önce iki Kırımlı kardeşimiz bize söylenmişti, bunu Rusya tarafına Sayın Putin’e iletmiştik ve serbest bırakılmışlardı. Şimdi daha geniş bir liste verildi ve listeyi de biz yine hemen Rusya tarafına ilettik. Temennim odur ki onlarla ilgili de bu süreci takip edeceğiz, başarılı oluruz.
FETÖ İLE MÜCADELE UKRAYNA DOSTLUĞUN GEREĞİNİ YAPIYOR
“15 Temmuz’un ardından Ukrayna makamları dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna’daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Bu konuda Maarif Vakfı ile Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı’nın iş birliğine vurgu yaptık. Bu vesileyle dostum Poroşenko’ya ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi yönünde sergilediği irade için teşekkür ediyorum. Toplantı sonuçlarının ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Poroşenko’dan Erdoğan’a Kırım teşekkürü
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye’nin Ukrayna’nın yalnızca komşusu değil aynı zamanda uluslararası sahada Ukrayna’nın kilit ortaklarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan’a Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği destek, Kırım’ın yasa dışı işgalini tanımadığı için ve Rusya’nın Ukrayna’nın doğusuna silahlı saldırısını kınadığı için teşekkürlerini ileten Poroşenko, sözlerine şöyle devam etti: “Siyasi mahkumların yani Rusya’da yasa dışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruz. Özellikle Sayın Ahtem Çiygöz’ün ve İlmi Ümerov’un serbest bırakılmasını kast ediyorum. Bu konuda koordineli bir şekilde işbirliğine devam edeceğiz. Bizim için önemli olan Türkiye’nin, Kırım’da işgalci yönetim tarafından insan haklarının çiğnenmesi ile kültürel mirasın yok edilmesi ve Rusya’nın Azak Denizi’nde süren saldırısı gibi sorunlarından uzak durmaması. Bu sorunlara çözüm getirmek amacıyla gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı düzeyde, yani uluslararası örgütler çerçevesinde beraber çalışmak kararlılığımızı teyit ettik. Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün konuşlandırılması için bir karar olacaksa eğer Türkiye’nin bu Barış Gücü’ne katılmasını bekliyoruz ve selamlıyoruz.”
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