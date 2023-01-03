Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi

Genel Kurulda teklifin tümü üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, hükümetin, güçlü Türkiye'yi hayata geçirmek için Türkiye'yi bir diplomasi merkezi haline getirecek adımı attığını söyledi.

Bu bağlamda en ciddi ve kapsamlı organizasyonun, iki yıldır gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) olduğunu belirten Çokal, "ADF, ülkemizde BM Genel Kurulunu andıran bir ortamın yaşanmasına olanak sağlamıştır. ADF, Türk dış politikası bakımından önemli bir kazanımdır. Önceki asrın belirleyicileri, aynı zamanda sorunların konuşulduğu yerleri de belirliyordu. Bundan sonra sorunlar Antalya'da konuşulacak, insanlığın gözü kulağı Davos'ta değil Antalya'da olacak." diye konuştu.

Çokal, ADF'nin, Türk dış politikasının fikri ve akademik zenginliğine katkıda bulunarak bölgesel ve küresel meselelerde özgür, barışçı ve kapsayıcı bir diyalog ortamı sağladığını ve Türk dış politikası bakımından önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, "ADF, ülkemizin diplomasi alanındaki görünürlüğünü ve prestijini daha da artıran ve uluslararası ilişkilerdeki arabulucu rolünü pekiştiren bir nitelik kazanmıştır. Şu an konuşmakta olduğumuz Antalya Diplomasi Forumu Vakfı da bu çalışmaların daha geniş bir alanda yapılmasını sağlamak, çalışmaları devamlı ve etkin kılmak için kurulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Teklifin birinci bölümü üzerinde MHP Grubu adına konuşan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, ADF'nin, bir yandan Türkiye ve sahip olduğu tüm tarihi, kültürel ve coğrafi değerlerinin tanıtımına katkı sağladığını; öte yandan üst düzey resmi yetkilileri, uluslararası kuruluş temsilcilerini, akademisyenleri, kanaat önderlerini, diplomatları, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdiğini söyledi.

İki defa gerçekleştirilen foruma birçok ülkeden üst düzey katılım sağlandığını anımsatan Aydın, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel krizlerin çözümüne yönelik fikri ve diplomatik girişimlerin de burada başladığını aktardı.

Aydın, düzenlemenin yasalaşmasıyla kurulacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının, bu yıl martta üçüncüsü gerçekleştirilecek forumun daha etkin, güçlü ve kalıcı bir formata taşınmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirerek, vakfın hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, ADF'nin kısa zamanda küresel bir markaya dönüştüğünü; muadilleri olan Münih Güvenlik Forumu, Dünya Ekonomik Forumu gibi büyük organizasyonlarla beraber anılır olduğunu söyledi.

Forum çerçevesinde son iki yılda 50'ye yakını devlet başkanı, 120'den fazlası bakan düzeyinde olmak üzere toplam 5 binden fazla misafirin Antalya'da ağırlandığını anımsatan Canbey, "Dünya devletlerinin yaklaşık üçte biri Antalya Diplomasi Forumundaki oturumlarda üst düzeylerde temsil edilmiştir. Henüz ikincisi düzenlenen bir organizasyon için böylesi bir tablo takdir edilecektir ki bu büyük bir başarıdır." diye konuştu.

Genel Kurulda kabul edilen teklifin birinci maddesi, ADF'yi düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olacak vakfın amacına ilişkin tanımlama getiriyor.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birinci maddenin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Akar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.