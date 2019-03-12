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Ardışık arama da güçlü delil sayıldı

FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock’un ardından ardışık arama da delil sayıldı. Tutuklu FETÖ sanığı Mustafa Coşkun’un, ankesörlü hatlardan 51 defa ardışık yöntemle aranması güçlü delil sayılarak 7.5 yıl hapis cezası verildi. 

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Mardin’de 2009-2016 yılları arasında görev yapan Mustafa Coşkun’un, örgütün mahrem imamlarca bazı örgüt mensupları ile eş zamanlı olarak ardışık yöntemle arandığı tespit edildi. Örgüt ile ilişkili herhangi bir kuruluşta kaydı tespit edilemeyen Coşkun’un, Diyarbakır’daki hatlardan 32 defa, Mardin’deki hatlardan ise 19 defa ardışık yöntemle arandığı belirlendi. Sanık Coşkun, mahkemede yaptığı ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Coşkun savunmasında “İsnat edilen aramalar 4-5 yıl öncesine aittir ve hatırlamam mümkün değildir, kesinlikle hiçbir kimse ile örgütsel bir görüşme yapmadım, telefonum tüm aramalara açıktır ve herkes tarafından aranabilir, bu aramaları kimin yaptığı ve ne konuşulduğu belli değildir” ifadelerinin kullandı. 

CEZASI ONANDI 

İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun için ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan verdiği 7.5 yıl hapis cezasını takdiri indirim hükümlerini de uygulayarak 6 yıl 3 aya indirdi. 

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Mahkeme, verdiği kararın gerekçesinde “Her ne kadar sanık hakkında beyanda ve teşhiste bulunan Osman Açık’ın beyanı dosya arasında bulunmakta ise de, beyana ilişkin evrak karar tarihinden sonra gerekçeli karar yazım aşamasında dosya arasına girmiş olduğundan hüküm gerekçesi olarak değerlendirme konusu edilmemiştir” dedi. 

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