Arındıkça güçleniyoruz

KEMAL GÜMÜŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden FETÖ’nün hızla tasfiye edilmesiyle birlikte istihbarat ve güvenlik alanında destan yazılmaya başlandı. FETÖ’nün hain darbe girişimi ve tahribatının ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle beraber, hızlanan toparlanma süreci birçok alanda kendini göstermeye başladı.

YENİ SİSTEM GÜÇ KATTI

15 Temmuz’un ardından Türkiye bir yandan FETÖ’cü hainleri devlet kadrolarından temizlerken bir yandan da terörle mücadelede önemli adımlar attı. İlk hamle hem yurt içinde hem de yurt dışında Türkiye düşmanlarına göz dağı veren Fırat Kalkanı Harekâtı oldu. Sistem değişikliğiyle hızlı kararlar alabilen Türkiye, ardından Zeytin Dalı Harekâtı ile tüm dünyaya sivillere zarar vermeden geniş bir alanı kısa sürede terörden nasıl arındırılabileceğini göstererek askeri ve insani ders verdi. Özellikle savunma sanayinde FETÖ’nün etkinliğinin kırılmasıyla üretilen, geliştirilen İHA ve SİHA ve ATAK helikopteri gibi yerli ve milli silahlar güvenlik alanındaki başarıların yolunu açtı.

TÜRKİYE DERS VERDİ

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda katledilmesinden sonra cinayeti çözmek için ulaştığı istihbarat bilgileri ve bunu ulusları kamuoyuyla paylaşma noktasında elde ettiği başarı Türkiye’nin gücünü gösterdi. Cinayetinin ardından Emniyet ve MİT’in koordineli çalışması, hem yurt içi hem de yurt dışı bilgilendirmenin tek merkezden yürütülmesi ve bilgi sızıntısının yaşanmaması Suudileri, cinayeti itiraf etmek zorunda bıraktı. Kaşıkçı üzerinden Türkiye’ye oynanmak istenen uluslararası komplo da boşa çıkarılmış oldu.

FETÖ ÇÖKTÜ PKK BİTTİ

Askeri ve güvenlik bürokrasisindeki FETÖ’cülerin ayıklanmasıyla birlikte yıllarca korunup kullanılan PKK tarihindeki en büyük darbeyi aldı. FETÖ’cü asker, polis ve istihbaratçıların temizlenmesinin ardından PKK’nın beli kırıldı. Sadece son 11 ayda İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’ndeki toplam 82 milyon 600 bin lira ödüllü kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategoride 73 terörist etkisiz hale getirdi. 100 üst düzey PKK’lı öldürüldü.

PAKET SERVİS

MİT, başarılı operasyonları ile yurt dışında FETÖ’nün korkulu rüyası oldu. MİT’e yurtdışı operasyon yapma yetkisi verilmesinin ardından, 2 yılda 80’in üzerinde FETÖ’cü paketlenerek Türkiye’ye getirtildi. MİT, Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Ortadoğu’ya kadar birçok bölgede onlarca ülkeden birçoğu üst düzey örgüt mensubunu başarılı operasyonlarla getirmeyi başardı. MİT, Suriye’nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırının faili Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.