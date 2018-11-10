Arkanızda kim olursa olsun geri adım yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki temasları kapsamında Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nı ziyaret etti. Daha sonra Harp Okulu’na giden Bakan Akar burada eğitim gören Somalili öğrencilerle Türkçe sohbet etti. Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de, Ege ve Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerinin olduğunu belirten Akar, “Biz en önemli, en gizli, en üst düzey toplantılar dahil gerçekten barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkilerinden bahsediyoruz” dedi. Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerine verdiği önemi vurgulayan Akar, şöyle devam etti: “Bütün komşularımızın toprak, siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu defaten söylüyoruz. Bunda da samimiyiz. Tüm bunları açıkladıktan sonra diyoruz ki uluslararası hukuk, ikili antlaşmalar çerçevesinde sahip olduğumuz haklarımızdan iğne ucu kadar vazgeçmeyeceğiz. Geri adım yok. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkese duyuruyoruz.”

BOYNUMUZUN BORCU

Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerini korumanın ‘boyunlarının borcu’ olduğunu vurgulayan Akar, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta Türkiye’nin içinde olmadığı, Türkiye’nin ‘evet’ demediği hiçbir oldubittiyi gerçekleştiremezsiniz. Bize kabul ettiremezsiniz, arkanızda kim olursa olsun. Haklarımızdan vazgeçmeyiz, geçmeyeceğiz” diye konuştu.

MÜCADELEYE DEVAM

Terörle mücadelenin de aralıksız ve artarak devam ettiğini vurgulayan Akar, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Terör bitmeden terörle mücadele bitmeyecek” ifadesini kullandı.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

YPG’nin PKK’dan hiçbir farkı olmadığını kaydeden Akar, şunları söyledi: “Adamın adı soyadı belli, örnekleri var. Irak’ın kuzeyinde, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda iken bu adamın adı, soyadı, kodu PKK listesine yazılıyor. Bu adam Suriye’ye geçtiğinde adı YPG’nın altına yazılıyor. Dolayısıyla biz ‘PKK ile YPG arasında fark yok’ derken bunda çok mantıklı, akli, objektifiz. Gerçekten bu böyle. Fakat bunu maalesef bazı müttefiklerimize anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz, daha da vakit geçmeden anlamalarını da bekliyoruz.”

Münbiç’te ABD ile beraber devrilerin de sürdüğünü anımsatan Akar, şunları kaydetti: “Bunun sonunda buradaki YPG’nin tamamı Fırat’ın doğusuna geçecek, Münbiç’in idaresini Münbiçliler alacak ve bu şekliyle bu planın tamamlanmasına gayret gösteriyoruz. Fırat’ın doğusuyla da ilgili temaslarımız sürüyor, çalışmalarımız devam ediyor. İster Irak’ın, ister Suriye’nin kuzeyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz.”

FIR Hattı’nda aynen devam