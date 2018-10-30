Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye’ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan bir görüşme gerçekleştirdi. Washington Post gazetesi yazarı Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı’dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için gittiği ülkesinin İstanbul’daki başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Ülkesinin Beyoğlu’ndaki toprağında hunharca katledilen Kaşıkçı’nın naaşına henüz ulaşılamadı. Cinayetten 18 gün sonra “konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldü” açıklaması yapan Suudi Arabistan yönetimi dün Türkiye’ye bir başsavcı gönderdi. Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek protokol kapısından içeri giren Muceb ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamında İrfan Fidan ile bir araya geldi. Muceb ve beraberindeki heyet, basına kapalı yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı. Görüşmede, Başsavcıvekili ve soruşturmayı yürüten savcı da bulundu.

CESEDE ULAŞILAMADI

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başsavcısı’nın Türkiye’ye gelmesine ilişkin Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu şu değerlendirmelerde bulundu: Soruşturma tarafımızdan derinleştirilerek devam ediyor. İsimler ortada. Türkiye’ye kimler geldi, kimler gitti. Arkasında kimler var. Bunların hepsinin açığa çıkması için çaba sarf ediyoruz, çalışıyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedirler. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Kaşıkçı’nın cesedine ulaşılamadı. Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler ülkesinde olduğuna göre Suudi Arabistan’ın burada sorumluluğu çok büyük.