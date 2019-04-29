'Artık ayrıştırma değil katkı sunma zamanı'

“Parlamentoya haksızlık etmeyelim. Parlamento hepimizin baş tacı olması gereken bir kurum” diyen Şentop, sözlerini şöyle tamamladı: Geçenlerde parlamentonun çalışmasıyla ilgili bir haber çıkmıştı bir yerde. İşte ‘şu kadar maaş alıyorlar milletvekilleri’, ‘çalışmıyorlar’ gibi. 2018 yılında bizim parlamentomuz mesela Almanya’daki parlamentodan daha çok çalışmış saat ve süre olarak baktığımızda. Avrupa’nın bir çok ülkesindeki parlamentodan daha fazla çalışmış saat ve süre olarak.