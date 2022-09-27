TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Altılı Masa'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylığı altılı masada sandalye pazarlığına kilitlendi. Deva ve Gelecek Partisi'nin grup kurmaya yetecek 20'şer vekil istediği iddia ediliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylık konusundaki çıkışıyla birlikte altılı masadaki gizli görüşme trafiği hızlandı. Kılıçdaroğlu'nun Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi tesislerinde yaptığı gizli görüşmeden sonra masanın diğer aktörleriyle temasları devam ediyor. Ancak görüşmelerin Meclis'teki sandalye pazarlığı üzerinden yürüdüğü ifade ediliyor. Öyle ki Deva ve Gelecek Partisi'nin grup kuracak kadar yani 20'şer vekil istediği iddia ediliyor.

DENKLEMDEN DÜŞTÜLER

Konuştuğum CHP'li yönetici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki çıkışından sonra masada çatı adaylık için tek seçenek haline geldiğinin ısrarla altını çiziyor. CHP'li yönetici kaynağım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum" sözlerini hatırlatarak; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın artık tamamen denklemden düştüğü görüşünde. Hatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın herkesten önce "yanındayız" tweettini atarak, altılı masanın diğer aktörleri ne kadar dayatırsa dayatsın, Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen adaylıklarının mümkün olmadığını net olarak anladığı görüşünde.

"ARTIK O İŞ BİTTİ"

Peki Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylığına evet diyecek mi? CHP'li kaynağım "o iş bitti" diyerek Akşener'in Kocaeli'nde yaptığı konuşmayı hatırlattı. Akşener, "Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu çocuklarıyla beraber' vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. Bu arada CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnönü ile fotoğrafı var" dediğini ifade eden CHP'li yönetici kaynağım, bu açıklamanın Kemal Kılıçdraroğlu'nun çatı adaylık konusundaki çıkışının hemen ardından geldiğinin özenle altını çizdi ve telefonda bana "yeterince açık değil mi sence? Kemal Bey artık çatı adaydır. Tartışma bitti" dedi.

SANDALYE PAZARLIĞI

Ancak altılı masadaki hesaplar şimdi de sandalye pazarlığına döndü. Gelecek ve Deva Partisi'nin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek karşılığında grup kurma yeterliliği sağlayan 20 sandalye istediği iddiaları dolaşmaya başladı. Bu kez İYİ Partili yönetici kaynağımı aradım ve "nedir durum" diye sordum. Kaynağım öncelikle Deva Partisi için ayrı bir parantez açtı. Babacan'ın grup kurma sayısı olan 20 milletvekili isteyeceğini ancak bu olmazsa kendi logosuyla seçime girerek, hazine yardımı almaya hak kazanılan yüzde 3'lük oyu hedefleyeceğini söyledi.

SAADET, GELECEK VE DP NE YAPACAK?

İYİ Partili kaynağım, Demokrati Parti'nin CHP listelerinden 2-3 milletvekilliğine razı olacağını ancak Saadet ile Gelecek Partisi'nin grup kurma sayısı olan 20 sandalyeyi sonuna kadar zorlayacağını ifade etti. İyi Partili kaynağım, çatı adayın çıkacağı parti olan CHP'den talepler olabileceğini ifade etti. Kaynağım bu partilerin adaylarının ya CHP listelerinde gösterileceğini ya da Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı gibi, CHP'nin 41 ilde kendi listeleriyle, geriye kalan 40 ili Saadet, Gelecek ve Deva arasında bölüştürülebileceğini söyledi.