Artık ortada bir para yok... ABD'nin savunma harcamaları ciddi oranda azaldı

İstanbul Güvenlik Forumu'nda, yabancı uzmanlar, Transatlantik güvenlik mimarisinin yeniden kurgulanması konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Conrad Otel'de yapılan İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) kapsamında, "Transatlantik Güvenlik Mimarisinin Yeniden Kurgulanması" başlıklı panel düzenlendi.

ABD merkezli Global Policy Institute (GPI) Başkanı Paolo von Schirach, burada yaptığı konuşmada, ABD'deki savunma bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin içinde bulunduğu borç durumu ve "ülkenin iflasın eşiğinde" olduğu konusunun gündemde yer aldığını işaret eden Schirach, "Ülkede kimse federal harcamalardaki asıl konuyu konuşmuyor, bu konu ülkedeki yardım programları. ABD, tıpkı Avrupa ülkeleri gibi müreffeh bir ülke haline geldi ve bunun sonucunda savunma harcamaları daraldı." diye konuştu.

Schirach, ülkenin savunma harcamalarının ciddi oranda azaldığına dikkati çekerek, "Savunma kabiliyeti sahibi olmak için bütçeye ihtiyacınız var ama artık ortada bir para yok. Savunmaya harcanan 800 milyar doların yeterli olmadığını mı söylüyorum? Evet, size basit bir veri vereceğim. ABD Donanmasının omurgası olan gemi grubunu işletmenin maliyeti günlük 6,5 milyon dolar." ifadelerini kullandı.



ABD'de savunma bütçesini artırmak için şu anda bütçe yönetimi olmadığını belirten Schirach, "ABD'nin önceliğinin savunmadan ziyade, refah olduğunu göz önüne aldığımda bir dönüm noktası görmüyorum. ABD'nin, Ukrayna savaşı başta olmak üzere şu andaki jeopolitik tehditlere bir yanıtı var mı? Hayır. ABD, Ukrayna'ya Rusya'yı yenmesi için operasyonel kabiliyetleri sağlayabilir mi? Hayır." dedi.

Schirach, ABD'nin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu silahları aylar değil yıllar içinde verebileceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Çünkü elimizde bu silahlar yok. Onları üretemiyoruz. İnanılmaz gibi gelebilir ama ABD savunma sanayisi en düşük seviyesine geriledi. Şu anda uçak üretebilen sadece iki şirketimiz var, Boeing ve Lockheed Martin. ABD'nin şu anda içinde bulunduğu kasvetli ortamın nedeni, makul olmayan finansal politikalar ve harcanan ekstra paralar. Ekstra paradan kastım, pandemi döneminde harcanan trilyonlarca dolar. ABD'nin şu anki borcu 31 trilyon dolar. Şu anda yakın gelecekte bu durumdan geri dönüş görmüyorum."

- "NATO'NUN GERÇEK BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINA İHTİYACIMIZ VAR"



Dışişleri Bakanlığı NATO ve Avrupa Atlantik Güvenliği İşleri Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper, 24 Şubat 2022'de NATO müttefiklerinin bir araya geldiğini ve siyasi çıkarları bir kenara bıraktığını belirtti.



Ukrayna'yı desteklemeleri gerektiğini vurgulayan Öskiper, Rusya ile de teması sürdürmeleri gerekliliğinin altını çizdi.

Bazılarının "stratejik özerkliği stratejik tekel olarak görme eğilimi" olduğunu vurgulayan Öskiper, bunun doğru olmadığına dikkati çekti. Öskiper, "Çünkü bu, tam da NATO'ya ihtiyacımız olduğu zaman ve NATO'nun gerçek bir şekilde çalışmasına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

- PROFESÖR TOME, UKRAYNA SAVAŞININ YOL AÇTIĞI KIRILMALARI ANLATTI



Lizbon Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Luis Tome, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı kırılmalardan bahsetti.

Söz konusu savaşın Soğuk Savaş sonrası önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tome, "Bu savaşla Putin, güvenliğe yönelik başlıca tehdit olarak görülmeye başlandı." diye konuştu.

Tome, savaşın sadece Ukrayna-Rusya sınırını değil, tüm Avrupa'nın Rusya ile sınırına da etki ettiğini vurgulayarak, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya gibi Avrupalı büyük güçlerin konumunu da etkilediğini kaydetti.

Söz konusu savaşın Avrupa ile Pasifik ülkeleri ilişkilerini de genişlettiğini söyleyen Tome, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin Avrupa ile bağlarının arttığına işaret etti.

Küresel Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Nicola Pedde de panelde, stratejik otonomi hakkında konuştu.