Artık sosyal medya suçları da cezasız kalmayacak! Deneyimli hukukçuya sorduk: Bu bir sansür yasası mı?

Yeni iletişim araçlarını ve sosyal medya platformlarını konu alan hukuki düzenlemeler teknolojiyle birlikte gelişiyor ve güncelleniyor. İnternet medyasının ve sosyal ağların yaygınlaşması yeni potansiyeller kadar hak ihlallerini ve suistimalleri de beraberinde getiriyor. Bunların önüne geçmek için de "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hazırlandı.

TBMM Genel Kurulunda, "sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi geçtiğimiz gün kabul edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Yasası kapsamında çok sayıda yenilik hayatımıza girecek.

Buna göre, internet haber sitelerinde çalışanlar basın mensubu sayılacak ve basın kartı için İletişim Başkanlığı'na başvurabilecek. Radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli de basın kartı alabilecek.

Değişen ikinci maddeyle internet haber siteleri de süreli yayın tanımı kapsamına alınacak.

Çocukların ve kişilik haklarının korunması amaçlanan yasa tasarısı, sosyal medya şirketlerinin temsilci atamasını, yasaya uymadıkları takdirde ceza almasını içeriyor.

Yasa teklifiyle; sosyal medya şirketlerinin bireysel ve kurumsal kullanıcılara ilişkin bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirmesi sağlanıyor. Böylece sosyal medya kullanıcıları ve şirketler denetim altına giriyor.

Sunulan yasa teklifinin hapis cezası getiren 29. Maddesi ise kamuoyunda oldukça konuşuldu.

Kanun teklifinin en çok tartışılan 29'uncu maddesine göre, "Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan" kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Deneyimli hukukçu Serkan Toper, 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na ilişkin tüm merak edilenleri ve teklifin içeriğini Star Gazetesi editörü Gizem Berberoğlu'na değerlendirdi.

İşte 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın detayları...

Soru: Özellikle muhalefet bu yasaya karşı ciddi bir tepki gösterdi. Hatta bu yasayı "sansür yasası", "toplumsal muhalefeti bastırma yasası" olarak tanımlıyorlar. Sizce de bu bir sansür mü?

Serkan Toper: Evet sansür var; terör propagandasına, 5. kol faaliyetlerine, suç ve suçluya yönelik bir sansür var. Ama anayasal sınırlar içinde ifade özgürlüğünü kullanan hiçbir vatandaşımızın sansüre maruz kalması söz konusu değildir. Suç işlemek bir özgürlük olmadığına göre konusu suç teşkil etmeyen her ifade de rahatça bu mecrada açıklanmaya devam edecek.

Soru: Peki asıl amaç basını kontrol altına almak mı?

Serkan Toper: Her Türk vatandaşı milli kültür medeniyet ve hukuk düzeni içerisinde onurlu bir hayat sürmek ve varlığını bu yönde geliştirmek hakkına sahiptir. İnternet ortamının sınır tanımayan, hızla milyonlara ulaşan yapısını mevcut durumda bir düzenleme şart hale gelmiştir. Burada amaçlanan şey yalan yanlış bilgilerin halka yayılmasının önüne geçmek kasten bunu yapanların bir daha yapmamasını sağlamaktır.

Soru: 'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' ile neler değişecek?

Serkan Toper: Yeni yasa ile isimsiz internet haberlerinin önüne geçilecek. Künye belirtmeksizin internet haberciliği yapmak mümkün olmayacak. Bir gazete için geçerli kurallar internet sitesi için de geçerli olacak. Haber sitelerinin içerikleri de yasalar önünde sorumlu olacak. Aynı zamanda bu yasa, internet medyasının ilan alarak gelir elde edebilmesine imkan tanıyacak.

Yasa ile, 'İnternet haber sitesi' ibaresi Basın Mevzuatında kendine yer bulacak. Bu sayede bugüne kadar ticaret odalarına farklı isimlerle -hatta tesisatçı gibi faaliyet alanlarıyla ilgisiz alanlar üzerinden- kaydolanlar, Basın İş Kolu üzerinden mesleklerini icra edecekler.

Bu yasaya kadar gazetecilere tanınan haklardan yararlanamayan medya emekçilerine verilecek basın kartıyla, fiili olarak Basından olan bu kişilerin hukuken de Basın Kanuna tabi olmasına ve Gazetecilere tanınan hak ve imtiyazlardan yaralanmalarına olanak sağlanmış olacak.

İnternetin toplum için daha güvenli olması ve bilinçli kullanılması için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.

Kişilik hakkı zedelenen kişilerin her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecek. Çıkarılan karar ile başka siteler için başvurulması halinde mevcut karar ilgili site için de uygulanacak. Bu madde ile hâkim tarafından verilen karara konu teşkil eden kişilik hakkı ihlaline ilişkin yayının başka sitelerde yayınlanması durumunda Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne müracaat ile mevcut kararlar bu siteler için de uygulanacak.

Biliyorsunuz kullanıcı sayısı belirli bir eşiğin üzerinde olan sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde temsilci bulundurması zorunlu olmasına karşın, muhatap bulma sorunu devam etmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu sosyal ağlara Türkiye ofisi açma ve temsilci bulundurma sorumluluğu getirilecek. Temsilci gerçek kişi ise Türk vatandaşı olacak ve Türkiye'de mukim olacak. Teknik, idari, hukuki ve mali yönden yetki ve sorumlulukları gündeme gelecek.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti yasalarını tanımayan sosyal ağların Türkiye merkezli reklamları almaları önlenerek, Türk yasalarının uygulanabilirliği artırılacak.

İnternet medyasında üretilen haberler saklanacak, bu sayede değiştirilip cezadan kurtulmanın önüne geçilecek.

Soru: Gelelim üzerinde çok konuşulan 29.Madde'ye. TCK'ya eklenmesi öngörülen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu içeren 29. Madde'nin tartışmaya neden olacak sonuçlara yol açacağı endişesi dile getiriliyor. Teklifte yer alan bu suç tipi, ilk kez getirilen bir düzenleme. Düzenlemenin somut tehlike suçu olduğu belirtilmesine karşın, buna uygun denetimin nasıl sağlanacağı belirtilmiyor.

Serkan Toper: Ceza hukuku yalnızca doğan sonuçlarla değil doğabilecek sonuçlarla da ilgilenir. Bu noktada karşımıza çıkan tehlike suçlarında, suç işlenmesi halinde, suçla mücadelede geç kalınmış olur. Ceza hukukunun konusu olan bu tehlike bir nevi bir sonuçtur. Ayrıca düzenleme bir kimsenin sıradan bir yalan söylemesi kadar basite indirgenemez. Zira suça konu yalan, toplumu etkileyecek düzeyde olsa bile, diğer şartlar oluşmadan ortada bir suçun varlığından bahsedilemeyecektir.

Suçun oluşumu için 5 şart aranacak:

(1) Yayılan haber gerçek olmayacak

(2) Ülkenin güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili olacak

(3) Halk arasında panik, korku ve endişe oluşturma kastı taşımalı

(4) Kamu barışını bozmaya yönelik olmalı

(5) Aleni olmalı (yani ilgisi olmayan kişilere ulaşabilecekse)

Bu şartlar oluştuğu anda suçun ortaya çıktığından bahsedeceğiz. Şayet suç ortaya çıkmışsa, fail 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Burada esasen cezalandırma değil, uyarma ve davranış değişikliğine sevk etmek hedeflenmektedir.

Soru: Neyin yalan olup olmadığına, neyin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu olup olmadığına kim karar verecek? Bir kurul kurulacak mı?

Serkan Toper: Elbette bağımsız mahkemeler karar verecek. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma sonucu doğuracak cezalandırma yetkisinin başka bir kurum veya kurula devri mümkün değil. Dolayısıyla özel kast dediğimiz toplumda korku ve paniğe yol açan alenen yanlış bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli vasıtalarla paylaşan kişiler cezalandırılacak.

Hukukta keyfiyet yoktur, yanlış kararlar alınabilir mi evet alınabilir ama insan öldürme gibi ağır cezalık suçlarda dahi yargı bazen yanılabilir. Kendi iç kontrol mekanizmaları içinde hatanın en düşük seviyeye düşürüldüğünü biliyoruz. İstinaf, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar uzanan denetim sistemi ile hatalı karar çıkma ihtimali sanıldığı kadar yüksek değildir

Soru: Bu düzenlemenin keyfi uygulamalara yol açma ihtimali var mı?

Serkan Toper: Bu yasayla basına sansür getirileceği, haber yapan herkesin hakim karşısına çıkacağını söyleyenleri gördük. Emperyalizmden doğan sosyal medya ahlakını savunanları gördük. Suçun oluşması için gereken şartlar belli. Bu suçun taksirle işlenmesi mümkün değil. Şartlardan biri de kasten işlemek. Bu maddenin dar yorumlanarak su istimal edilmeye çalışmaması gerekir. Bu konudaki kaygılar yersizdir. İfade kapsamındaki suçların çoğu gibi keyfi uygulamalara yol açma ihtimali olduğu söylense de, bu bağlamdaki dosyaların çoğunda Yargıtay ve AYM kararlarına göre hareket edilmektedir.

Soru: Bu yasa, Anayasa'daki 'öngörülebilir belirlilik' kuralına açıkça aykırı deniliyor. Anayasa'daki ifade özgürlüğünün doğrudan ihlali deniliyor. Bu kanun anayasaya aykırı mı?

Serkan Toper: İfade özgürlüğü mutlak bir hak değildir. Dezenformasyona konu içerik asılsız bilgi olabileceği gibi tahrif edilmiş bilgide olabilir. Burada tanımlanan suç kamu barışını tehdit eder niteliktedir.

Soru: Diğer ülkelerin dezenformasyonla mücadele yöntemleri neler? Bu uygulamanın dünyada benzer örnekleri var mıdır?

Serkan Toper: ABD'de 2017 yılında, sosyal medya ve teknoloji şirketlerinin kişisel veri kullanımı ve bilgi manipülasyonundaki sorumluluğu senato düzeyinde incelenmiş ve şirketlere bu konuda kısıtlamalar getirilmiştir. 2014'te Avustralya'da siber zorbalığa karşı sosyal medya düzenlemeleri yasalaştırılmıştır. Birleşik Krallık 'ta dezenformasyonla mücadele için ulusal güvenlik iletişim birimi kurulmuştur.

Son olarak vurgulamak isterim ki, sosyal medyanın denetimsiz bir çöplüğe dönüştüğü, her türlü suçun karşılıksız kaldığı düşünüldüğünde, hukuk devleti ilkeleri açısından bu yasal düzenleme kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Star Gazetesi