Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Bakan Bilgin bizzat açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, asgari ücret ve gündeme dair önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

Kamuoyunda ben araştırma yaptırdım. Türkiye'nin beklenti ortalaması daha düşüktü.

İşçiler 7 bin 6 küsur istediler 3 büyük şehirde talep edilen rakam 8 bin lira civarındaydı. Sendikalar kendilerini eleştirel değerlendirmeli.

Sendikalar büyük artış istemediler. 8 bin üzeri rakamlar toplu sözleşmeyi etkiler dendi.

Talep etikleri asgari ücretle yaptıkları toplu sözleşme ücretleri arasında bu kadar fark olmaz.

Bugünkü şartlarda verilebilecek asgari ücrettir. Çalışanaların çoğunluğu asgari ücretten memnun. asgari ücretteki artış enflasyonu sınırlı etkiler.

Asgari ücretli oranı yüzde 38. Asgari ücretyüksek belirlendikçe üstündeki ücretler de yüzde 60-70-80 artıyor. Konuma göre, Nitelikli emek de artış daha yüksek.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM OLACAK MI?



Olağan dışı şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek bir ücret belirledik, ihtiyaç olursa yeni zam olabilir.

Türkiyenin stratejisi enflasyona rağmen büyümedir. Tasarruf cebimize koyduğumuz para değil yatırıma dönüşendir.

Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.

Vergi dilimleri için çalışma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi dilimleriyle ilgili de bir çalışma yürütüyor. Bitince açıklayacağız. Aslında asgari ücret kısmının ödenmemesi durumuyla yine vergi ödeme dilimi azalmış oldu.

EYT NE ZAMAN TAMAMLANACAK?



Daha önce de açıkladım. Teknik çalışmaları tamamlanmamış bir çalışma EYT. Bu grubun bazı istisnaları da var. Doğum, askerlik borçlanmaları gibi. 1999'dan önce işe girmemişsen ne kadar borçlanırsan borçlan olmaz. Prim gününü tamamladım diyip beklentiye girmesin kimse.

Yurt dışından olağanüstü müracaatlar var. Orada da bir kafa karışıklığı oluşmuş. Onlarda da aynı durum var. 8 Eylül 1999 öncesi işe başlanmış olmasını zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun.

YAŞ SINIRI OLACAK MI?



1 milyon 900 bin prim günü ve hizmet süresi tamamlanmış olan insan var. Yaş sınırı olmazsa bunlar EYT kapsamına giriyor. Şu anda istisnai kişileri belirlemeye çalışıyoruz. Onların dosyalarını müracaat etmeden belirleyemeyiz. Önceliğimiz budur.

Henüz yaş sınırına karar verilmedi. Kamuoyunda konuşulan yaşların hiçbiriyle ilgili henüz biz konuşmadık. EYT'lilerin ortalama yaşı 49,9. EYT'li toplamda 5 milyon 700 bini bulabilir. Bu kadar çok müracaat beklemiyorduk. Bunları birleştirmek kolay değil.

EYT İÇİN TARİH NEDİR?



Aralık sonu bu çalışma biter diye düşünüyorum.

EMEKLİ VE MEMURLARIN MAAŞ ARTIŞI NASIL OLACAK?

Memur maaşları ile ilgili kaydımız var. Kamu toplu sözleşmesinde madde var. Enflasyon farkını veriyoruz. Enflasyon farkının üstünde vereceğiz. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Enflasyon açıklandıktan sonra bu konuyu çalışıyoruz. Tüm bunları değerlendirip alım gücünü destekleyecek oranlarda bir artış olacak.