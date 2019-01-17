Asıl mağdur AK Parti

CHP, her seçim öncesi sarıldığı “seçimlerde şaibe algısı” çalışmasına 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de sarıldı. AK Parti tarafından “Hayali seçmen” oluşturulduğu iması taşıyan CHP açıklamalarını YSK verileri yalanladı. YSK verilerine göre seçmen sayısında normal olmayan artış olan Çankırı Orta ilçesi, Ankara Çamlıdere ilçesi AK Parti’nin oy oranının yüksek olduğu yerler. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “Taşımalardan en çok mağdur olan biziz” dedi.

BU BİR CHP KLASİĞİ

31 Mart yerel seçimlerde oy kullanacaklara ilişkin seçmen listeleri dün askıdan indirildi. Seçmen kütüklerine itirazlar sonrasında seçmen kütükleri 31 Ocak’ta kesinleşecek. Her seçim döneminde olduğu gibi yerel seçimler öncesinde de bir CHP klasiği haline gelen “şaibeli, hayali seçmen” iddiaları yine gündeme sokuldu. YSK, seçmen listelerine ilişkin itirazlarını değerlendirmeye devam ederken, bugüne kadar yapılan itirazlar ve sonuçları daha çok AK Parti’nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde seçmen yığılmaları olduğu gözlendi. Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran 2018 seçimlerinde seçmen sayısı 8 bin 300 olan Çankırı Orta İlçesi’nde, seçmen sayısı 16 bin 400’e çıktı. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’nin oy oranı yüzde 75.9 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı şekilde 24 Haziran seçimlerinde seçmen sayısı 6 bin 500 olan Ankara Çamlıdere ilçesinde, sayı 12 bin 500 seviyesine çıktı. Yaklaşık bir yıl içinde iki kat artış gözlendi. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti yüzde 64.5 oy alırken, Cumhur İttifakının oy oranı ise yüzde 86’lerde gerçekleşmişti.

BİZ DE ŞİKAYETÇİYİZ

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, muhalefetin iddialarını Star’a değerlendirdi. Özel, “Taşımalardan en çok mağdur olan biziz. Büyükşehirlerden kırsala muhtarlar oy taşıyorlar. Bundan en fazla etkilenecek olan da biziz, bundan biz de şikayetçiyiz” diye konuştu. Özel, “Yakın dostum, akrabam, muhtar kazanacak diye kayıtların taşınmasına en ağır tepkiyi bizim Genel Başkanımız yaptı. Bu bir ‘işgal hareketidir’ dedi. Bunun en yakın takipçisi biz ve teşkilatlarımız. Herkes nerede hayatını yaşıyorsa orada oy kullanmalı, yereli seçiyoruz çünkü” dedi.

Recep Özel, iddialarla ilgili özetle şunları söyledi:

HER SEÇİMDE BAHANE

“CHP her seçim öncesi YSK’ya çatar. Seçimin mağlubiyetini başta peşin peşin YSK’ya ve şaibe iddiasına bağlar. Bunlar ‘faturayı keseceğimiz bir adres bulunsun’ diye bunu söylüyorlar. Kusura bakmasınlar fatura için yanlış adres. Millet onlara faturayı kesiyor, onlar faturayı YSK, AK Parti, seçim oyunlarına kesiyor. O faturayı biz iadeli taahhütlü iade ederiz. Muhalefetin dile getirdiği ‘53 bin Suriyeli seçmen’ konusu var. Suriyeli seçmen olmaz, onlar Suriye doğumlu seçmen, artık onlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kafa karışıklığı da yapıyorlar. Bu konuda algı oluşturulmaya çalışılması yanlış bir durum. Yasalarımıza göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes oy kullanabilir. İddialarla ilgili ilçe seçim kurullarına itirazlar yapılıyor. İlçe seçim kurulları gerçekten bir yerde oturulmadığı halde oturuyor diye yapılan bir müracaat varsa ve kolluk tarafından da tespit edildiyse seçmen kütüklerinden çıkaracaktır. İtiraz süreçleri devam ediyor. Buna benzer başvurular Kurul’a geldi. Adam benim 21 no’lu bağımsız bölümde 35 tane seçmen görünüyor diyor. Yapılan incelemede orasının bahçeli, tek katlı site olduğu ve dış kapı numarasının 21 olduğu tespit edildi. Böyle absürd itirazlar da oluyor.”