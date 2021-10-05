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Politika

Asker bulundurdukları yönündeki iddiaları yalanladılar: Bölgede Türk askerleri bulunuyor

Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanlayan İsrail'in Moskova Büyükelçisi, 'Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor' dedi.

AA5 Ekim 2021 Salı 21:34 - Güncelleme: 5 Ekim 2021 Salı 21:34
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İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, ülkesine ait askerlerin Karabağ'da bulunduğu yönündeki iddiaların "aptalca" olduğunu söyledi.

Başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürdüğünü ileri sürmüştü.

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