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Askerlerin gözü Meclis'te olacak

Başkan Erdoğan, AK Parti grubunu ‘basına kapalı’ toplayarak vekillerle 23 Haziran öncesi son değerlendirmeleri yapacak. Ardından da askerlik yasasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak. 

  • ŞERİFE GÜZEL
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TBMM Genel Kurulu, yeni askerlik sistemine ilişkin yasa teklifini görüşecek. Ancak Genel Kurul toplantısı öncesinde de partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesindeki son grup toplantıları olması beklenirken, Başkan Erdoğan’ın da AK Parti grubunda yapacağı konuşma ise merakla bekleniyordu. Ancak önceki gün vekillere gönderilen bilgilendirmeyle, grup toplantısının basına kapalı gerçekleştirileceği ve AK Parti grubunda yapılacak bilgilendirmenin ardından da saat 13’te askerlik yasasıyla ilgili bilgilendirme toplantısının yapılacağı duyuruldu. 

TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK 

Hem grup toplantısı, hem de teklifin görüşmelerinde hazır bulunmak için İstanbul’da seçim çalışmalarıyla ilgili görevlendirilmiş milletvekillerinin büyük bölümü de Ankara’ya geldiler. Genel Kurul çalışmalarını tamamlayıncaya kadar Meclis’te mesaiye devam edecek olan vekillerin, yasa teklifinin kabulünün ardından yeniden İstanbul’daki çalışmalara yoğunlaşmaları bekleniyor. 

YASA NE GETİRECEK? 

Yeni askerlik sistemini getiren yasa teklifiyle zorunlu askerlik süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak belirleniyor. 6 ay zorunlu askerliğini tamamlayan erbaş ve erler, isteğe bağlı olarak, 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere ücretli olarak askerlik hizmetine devam edebilecek. 

ASKERLİK ARTIK KALICI 

Teklif ile bedelli askerlik de kalıcı hale getiriliyor. İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. 

YAŞ DEĞİŞİKLİĞİ AYARI 

Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak. Askerlik işlemlerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmeyenler hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. 

İDARİ PARA CEZASI 

Yoklama kaçakları, saklılar, bakayalar, geç iltihak bakayalara kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası uygulanacak, kendiliğinden gelenlere her gün karşılığı 5, yakalananlara ise her gün karşılığı 10 lira idari para cezası kesilecek. Askerlik şubesi başkanlıkları, idari para cezası vermeye yetkili olacak. Yurt dışında en az 3 yıl süreyle fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuranlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek. 

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