Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı: Helalleşip git

CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Baykal, "Cumhuriyet Halk Partisi en yanlış adayla seçime girdi ve partiyi ele geçirip kuruluş ilkeleri ile helalleşen Kemal bey ile vatandaş helalleşti. Doğruları söyleyip Kemal beyin yönetimini ve adaylığını eleştiren herkes ağır bir şekilde linç edildi ve adeta bir operasyon yapıldı. Şimdi acilen hem Kemal bey, hem de onun gibi düşünen tüm yöneticiler ile Chp helalleşmeli. Türkiye'nin emniyetini, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinin sürekliliğini sağlamak iktidarda da olsa muhalefette de olsa Chp'nin sorumluluğudur, bunu yapabilecek kişi başına geçmelidir. Seçim bahanesi veya çeşitli sebeplerle Kemal bey ve yönetiminin ilkesizliğine boyun eğmiş ve onları desteklemiş birisi Chp lideri olursa; Türkiyenin her sorununa da seyirci kalacak, çıkarına düşkün, sıradan insanlardan birisi başa gelmiş olur ve Chpnin eriyip gitmesi önlenemez" ifadelerini kullandı.