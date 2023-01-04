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Politika

Aslı Baykal'dan 6'lı masaya yaylım ateşi: Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor

CHP'den istifa eden Aslı Baykal, Ali Babacan'ın açıkladığı Temel Haklar Eylem Planı üzerinden 6'lı masayı eleştirdi. Aslı Baykal, 'Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor' diye konuştu.

4 Ocak 2023 Çarşamba 07:50 - Güncelleme:
Aslı Baykal'dan 6'lı masaya yaylım ateşi: Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor
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CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 6'lı masayı Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamakla suçladı.

Aslı Baykal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Temel Haklar Eylem Planı'nı açıklarken kullandığı "Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür vatandaşı hissetmesi, güçlü bir vatandaşlık anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadeleri taviz olarak değerlendirdi.

TAVİZLER YAVAŞ YAVAŞ VERİLİR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Baykal, "Tavizler yavaş yavaş verilir. Önce vatandaşlık tanımını değiştirirler, sonra sıra toprak taleplerini karşılamaya gelir. Şehitler vererek sınırlarımızı terörden güçlükle arındırıyoruz. Örneğin, Gabar'da petrol rezervleri bulunuyor, bu topraklarda gözü olan çok. Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor" dedi.

  • Aslı Baykal
  • 6lı masa

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