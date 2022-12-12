Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Masada yanında oturan Temel Bey'e dese ya

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partili vekiller, TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında yargısal sürecin işlediğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilk andan itibaren devreye girip, mağdureye koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini görmezden gelip hükümetin sessiz kaldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek, devletin kurumlarının bir an önce çalışması gerektiğini ifade etti.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesini eleştirirken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na vurgu yaptı.

"TEMEL BEY'E BU VAKFI SAVUNMA DESE YA"

Baykal, "Kemal Bey milletle dalga geçiyor anladığım kadarıyla. Adalet Bakanlığı'na yürüyeceğine, masasında yanında oturan Temel Bey'e, bu vakfı savunma dese ya... Diyebilirse... Diyemez. Çünkü o vakfın oyunu Temel Bey üzerinden alıp, Cumhurbaşkanı seçilmek istiyor. Ne çocuk umurunda, ne laiklik" dedi.