Aslı Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Mafya ile mafya yardımıyla savaşmayı planlıyor olmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sık sık eleştiren Aslı Baykal, son olarak, CHP liderinin Sedat Peker'in iddiaları için "doğrudur" dediği haber içeriğini paylaşarak, "Mafya ile mafya yardımıyla savaşmayı planlıyor olmalı" dedi.

CHP'den istifa ettikten sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler getiren Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha CHP liderini hedef aldı.

Twitter'dan açıklama yapan ve Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddiaları için "doğrudur" dediği haber içeriğini paylaşan Aslı Baykal, "Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız' dedi. Daha muhalefette iken mafyayı referans alarak siyaset yaptıklarına göre, mafya ile mafya yardımı ile savaşmayı planlıyor olmalı" ifadelerini kullandı.