Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Kazakistan'da bir araya gelecek

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Bakanlığın haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, bir sonraki Suriye konulu Astana görüşmelerinin gerçekleştirileceği tarihin netleştiğini duyurdu.

Smadiyarov, 19'uncu Suriye konulu Astana görüşmelerinin 22-23 Kasım'da başkent Astana'da yapılacağını ve söz konusu görüşmelerde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Suriye rejimi ile muhalefetinin de hazır bulunacağı görüşmelerde Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de katılacağının doğrulandığını aktaran Smadiyarov, BM, Ürdün, Lübnan ve Irak'ın "gözlemci" statüsüyle görüşmelerde yer alacağı bilgisini paylaştı.

- MASAYA YATIRILACAK KONULAR

2 gün sürecek görüşmelerde, taraflar, Suriye'deki genel durum itibarıyla insani ve sosyo-ekonomik konular dahil siyasi sürecin kapsamlı şekilde teşvik edilmesi, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemler, Suriyeli mültecilerin ana vatanlarına dönüşü için koşulların yaratılması, Suriye'nin yeniden inşası için BM Güvenlik Konseyi'nin 2642 sayılı Kararı çerçevesinde uluslararası toplumun çabalarının seferber edilmesi gibi konuları masaya yatıracak.

Görüşmelerde, garantör ülkeler heyetleri ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri arasında zorla alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak.

En son Suriye konulu Astana görüşmeleri, 15-16 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilmişti.