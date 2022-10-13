Astana'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan'dan ilk mesaj

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde başlayan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi.

Hitabının ardından ikili görüşmelere geçen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede şunları kaydetti;

Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop'la ilgili adım atılabilirse daha farklı çarpan etkisi yapacaktır.

Tahıl koridoru

İstanbul Mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız.

Türkiye AB'ye doğal gaz için en güvenilir rota olduğunu kanıtlıyor.

PUTİN: GAZ TEDARİKİNDE TÜRKİYE AB İÇİN EN ÖNEMLİ GÜZERGAH

Doğalgaz tedarikinde Türkiye'nin en güvenli güzergah haline geldiğini belirten Putin şunları söyledi:

'Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergah haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergah haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. TürkAkımı'nı patlatmayı planlıyorlardı biz bu terör eylemini önledik. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ediyor. Doğalgaz fiyatları şu anda zirvede. Türkiye'de bir merkez önerisinde gaz fiyatları siyasi imalar olmadan belirlenebilir.'