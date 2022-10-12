Astana'da tarihi zirve! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinde

Savaşın başladığı ilk andan itibaren diplomatik ilişkiler yürüten Türkiye, tahıl koridoru ve esir takası anlaşmaları gibi hayati öneme sahip adımlara imza attı.

Bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak CICA 6. Zirvesinde Başkan Erdoğan, Putin ve Lukaşenko ile görüşecek.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 30 YIL GERİDE KALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12-13 Ekim'de Kazakistan'a yapacağı resmi ziyarette iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin genişletilmesi için somut adımların atılması bekleniyor. Türkiye ve Kazakistan, bu yıl diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 30. yılını kutluyor. Eski Sovyetler Birliği'nin yaklaşık 70 yıl parçası olan ve birliğin dağılmasıyla egemenliğini kazanan Kazakistan'ın bağımsızlık ilanını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu.

STRATEJİK İLİŞKİLERİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Astana'da düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'na da (CICA) katılacak Başkan Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler açısından da önemli olacağı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın 2017'deki son ziyaretinden bu yana Kazakistan'da iktidar değişikliğiyle gelen yeni siyasi ve sosyoekonomik süreç yaşanıyor.

Ayrıca, Başkan Erdoğan'ın söz konusu ziyaretiyle, göreve geldikten sonra mayıs ayında ilk kez Ankara'da resmi temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile ikili ilişkilerin yeni dönemini simgeleyen "genişletilmiş stratejik ortaklık" anlaşması için somut adımların atılması bekleniyor.

YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

En kalabalık ikinci heyetle Astana'ya gelecek olan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Bunun yanı sıra iki ülke arasında siyasi ve ekonomik konulardan askeri ve savunma sanayine, kültürel ve beşeri alanlara kadar iş birliğinin değerlendirileceği Kazakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) 4. Toplantısı'na katılacak.

TÜRKİYE KAZAKİSTAN'IN EN BÜYÜK 5. BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Kazakistan ile Türkiye, halihazırdaki 3 milyar 527 milyon dolar olan karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Türkiye, şu anda Kazakistan'ın Rusya, Çin, İtalya, Güney Kore'den sonra en çok dış ticaret yaptığı 5. ülke konumunda yer alıyor. Ayrıca Türkiye, son yıllarda Kazakistan'da ABD ve İsviçre'den sonra yatırımlarını en fazla artıran üçüncü ülke olarak biliniyor.

Resmi verilere göre, ülkede 3 bine yakın Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Kazakistan ile Türkiye arasında hava yolu bağlantısı da güçleniyor. Şu anda Kazakistan'ın başkenti Astana dahil Almatı, Çimkent, Türkistan ve Aktau'dan Türkiye'nin İstanbul ve Antalya gibi şehirlerine haftada karşılıklı olarak 80'e yakın tarifeli uçak seferi yapılıyor. Yakında, Türk Hava Yolları tarafından Ankara'dan Kazakistan'a doğrudan uçak seferlerinin başlatılması planlanıyor.

50'YE YAKIN HEYET YER ALACAK

Asya kıtasının yaklaşık yüzde 90'ını temsil eden CICA'nın söz konusu zirvesinde, 27 üye ülkeden 50'ye yakın heyet yer alacak. Zirvede, Asya kıtasındaki siyasi, ekonomik, çevre ve insani alanlarda işbirliği ile yeni zorluklar ve tehditlere karşı mücadele ve güven artırıcı tedbirler ele alınacak.