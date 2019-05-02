Asya’nın geçmişte ekonomik olarak önemli bir güç olduğunu ve sonrasında gerileme sürecine girdiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Bugün büyük bir geri dönüş görüyoruz. Asya yüzyılı gerçekleşmeye başlıyor” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE ÇALIŞILMASI GEREKİR

Çavuşoğlu, Asya kıtasının dünya nüfusunun yarısından fazlasına evsahipliği yaptığına işaret ederek, “Dünyanın 30 büyük şehrinin 21’i Asya’da. Son 50 yılda Asya’da yüzlerce, binlerce kişi yoksulluk seviyesini aştı ve birçok Asya halkı orta gelirli ya da gelişmiş ekonomiler statüsüne yükseldi” diye konuştu. Asya’nın 2020’ye kadar dünya orta gelir sınıfının yarısına ev sahipliği yapacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, Asya’nın dünya ekonomisindeki yerinin giderek arttığını kaydetti. Çavuşoğlu, bu kazanımlara ve Asya’nın önemli potansiyeline rağmen belli zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek bu zorluklara karşı mevcut pozitif yönelimin istikrarının sağlanabilmesi için birlikte çok çalışılması gerektiğinin altını çizdi.