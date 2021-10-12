Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Afganistan gündemiyle toplandı

AA 12 Ekim 2021 Salı 19:30 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 19:30

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CİCA) 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Afganistan konusu ele alındı.



AİGK/CİCA'nın 27 üyesi ve 9 gözlemci ülkenin katılımıyla düzenlenen toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil etti.



Toplantıda bölgesel güvenlik, küresel iklim değişikliği, dijital ekonomi, salgın sonrası yeniden kalkınma, biyolojik güvenlik, aşı dağıtımı gibi konuların yanı sıra Afganistan'daki son gelişmeler de değerlendirildi.

- Türkiye, dönem başkanlığında iş birliğini güçlendirmeye odaklandı

Önal, burada yaptığı konuşmada, AİGK/CİCA'nın kuruluşundan bu yana güçlü bölgesel girişim haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin AİGK'nin gelecekte tam teşekküllü bir uluslararası kuruluşa dönüşmesini desteklediğini belirten Önal, "Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında her şeyden önce iş birliğini güçlendirmeye odaklanıldı. Güçlü bir sahiplenme duygusu teşvik edildi. Güven artırıcı önlemler, ayrıca CİCA'nın siyasi ve askeri gündemi oluşturuldu. Halen 'Yeni sınamalar ve tehditler' alanının koordinatörü olarak güvenlik ve kolluk kuvvetlerine çeşitli eğitim programları düzenlemekteyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan terörün kolektif güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma için ana tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayan Önal, "Türkiye, terörün tüm tezahürleriyle mücadele etmek için bu alandaki uluslararası girişimleri aktif olarak desteklemeyi sürdürüyor. Bunun yanı sıra ortaklarla iş birliğine devam ediyor." dedi.

- Afganistan'da kapsayıcı hükûmet ile ekonomik sıkıntılara odaklanılmalı

Önal, Afganistan'daki gelişmelerin Asya'nın güvenliği ve istikrarlı kalkınması açısından da önemli olduğuna işaret ederek, "(Afganistan'da) Düzenli ve kapsayıcı siyasi yönetişimi temin etmenin yanı sıra insani ve ekonomik sınamalara hitap etmek, bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra Afgan halkının refahı ve esenliği için kritik öneme sahip. Bu hedeflere ulaşmak için Taliban ile tedrici temas sağlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Yeniden Asya İnisiyatifi, AİGK'nin Asya'da sürdürülebilir kalkınma ve güvenliğin temin edilmesi yönünde kolektif vizyonu ile uyumlu olduğunu ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) de önemli bölgesel kuruluş olarak kendisini ispatladığını kaydeden Önal, Türk Konseyi ile CİCA arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Önal, Asya kıtasının 21. yüzyılın şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağına işaret ederek Türkiye'nin önemli bir iş birliği platformu olan AİGK'nin etkinliği ve işlevselliğini artırmaya yönelik taahhüdünü vurguladı.

- "Afganistan'da barışın ve ekonomik kalkınmanın yeniden sağlanması bölgede güvenliğin ve istikrarın kilit noktası"

CİCA İcra Direktörü Kayrat Sarıbay, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, CİCA'ya üye ülkelerin Afganistan konusunda kapsamlı açıklamalar yaptığını belirtti.

Sarıbay, "Her şeyden önce üye devletler, Afganistan'da barışın ve ekonomik kalkınmanın yeniden sağlanmasının CİCA bölgesinde güvenlik ve istikrar için kilit nokta olduğunu ifade etti." dedi.

Toplantı kapsamında CİCA'ya bağlı Bilge Adamlar Konseyi danışma organının oluşturulması kararlaştırıldı. Kazakistan'ın ise CİCA dönem başkanlığını 2024'e kadar sürdüreceği açıklandı.

Asya kıtasında barış, istikrar ve bölgesel güvenliği güçlendirmek ve ülkeler arasında diyaloğu geliştirmek amacıyla 1992'de Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle kurulan CİCA'da Türkiye'nin de aralarında olduğu 27 ülke üye, 9 ülke de gözlemci statüsüyle yer alıyor.