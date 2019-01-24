'Atama yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Demokrasi ile yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye 'Atama' yoluyla devlet başkanı seçmeleri tam bir saçmalık ve saldırganlıktır. Bu eylem gayri meşru bir eylemdir' dedi.
- DHA
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