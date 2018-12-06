Atina yüzlerce göçmeni Meriç’te ölüme gönderdi
Sınırı geçen mültecilere işkence yaptıktan sonra soyup Türkiye’ye geri gönderen Yunanistan’ın sabıkası kabarık. Edirne’de donarak ölen 3 göçmenin cesedinin bulunması üzerine BM, Atina’nın bir kaç yüz kişiyi böyle Meriç Nehri üzerinden ‘geri ittiğini’ bildirdi.
Yunanistan'ın ülkeye kaçak giren mültecilere uygulcdığı vahşet bir kez daha ortaya çıkarken, bu kez Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yunanistan’ın sadece Meriç Nehri üzerinden bir kaç yüz göçmeni daha önce geri gönderdiğini açıkladı. BMMYK Yunanistan Ofisi, Meriç Nehri’nin özellikle kış aylarında tehlikeli bir güzergah olduğuna işaret edilerek, “Yunan makamları tarafından geri itme iddialarına ilişkin güvenilir ihbarlar almaya devam ediyor” açıklaması yaptı. Açıklamada, bu “geri itme” vakalarının, gözaltına alma, iltica başvurusu hakkı tanımama ve zaman zaman şiddet de kullanılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderme şeklinde gerçekleştiği anlatılarak, “BMMYK’ya yılbaşından bu yana, birkaç yüz kişiyi etkilediği ileri sürülen, nehir üzerinden toplu geri gönderme vakalarına ilişkin birçok beyan geldi” bilgisi paylaşıldı.
Bu tür geri göndermelerin içinde özellikle kadın ve savunmasız bireylerin bulunması nedeniyle birçok risk taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu tür ihbarlar kesinlikle endişe verici ve BMMYK, daha önce bu meseleyi Yunan makamlarının gündemine getirdi ve önleyici tedbirler alınması çağrısında bulundu” değerlendirmesi yapıldı.
Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Olga Gerovasili ise “Böyle bir olay kesinlikle tarafımızdan yapılmadı. Kesin bir dille yalanlıyorum” demekle yetindi. Edirne’nin sınır köylerinde ilk belirlemelere göre donarak öldükleri tahmin edilen 3 göçmenin cesedine ulaşılmıştı.
‘GERİ İTME’ YÖNTEMİ
Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen, “geri itme” de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ifade ediliyor. Bu duruma maruz kalan göçmenler ifadelerinde, Yunan güvenlik güçlerinden şiddet gördüklerini ve sonrasında botlara bindirilerek geri gönderildiklerini ileri sürüyor.
SİSTEMATİK İŞKENCE
Türk güvenlik kaynakları, Yunanistan hudut güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderdiğini belirtti. Edirne Göç İdaresi, yakalananlarla yaptığı mülakatta, Kasım ayında yakalanan 7 bin düzensiz göçmenden 2 bin 490’ının Yunanistan tarafından Türkiye’ye zorla geri gönderildiği belirlendi. Göçmenlerden 300’e yakını da Yunanistan’dan darbedilerek ve elbiselerine el konularak yarı çıplak zorla Türkiye’ye geri itildiklerini ileri sürdü. Afganistanlı Cemaleddin Malangi (29), Meriç Nehri’ni aşarak geçtikten sonra Yunan polisine yakalandıklarını anlattı. Malangi, “Bir araçla nehrin yanına getirildik. Orada iki tane bot vardı. Sistematik bir şekilde gidiş-dönüş yapılıyordu. Onlara bindirilerek geri itildik” dedi. Faslı Yasin Şidri (25), demir çubuklarla dövülerek Türkiye’ye gönderildiklerini bildirdi.
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