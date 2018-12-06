Atina yüzlerce göçmeni Meriç’te ölüme gönderdi

Yunanistan'ın ülkeye kaçak giren mültecilere uygulcdığı vahşet bir kez daha ortaya çıkarken, bu kez Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Yunanistan’ın sadece Meriç Nehri üzerinden bir kaç yüz göçmeni daha önce geri gönderdiğini açıkladı. BMMYK Yunanistan Ofisi, Meriç Nehri’nin özellikle kış aylarında tehlikeli bir güzergah olduğuna işaret edilerek, “Yunan makamları tarafından geri itme iddialarına ilişkin güvenilir ihbarlar almaya devam ediyor” açıklaması yaptı. Açıklamada, bu “geri itme” vakalarının, gözaltına alma, iltica başvurusu hakkı tanımama ve zaman zaman şiddet de kullanılarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye geri gönderme şeklinde gerçekleştiği anlatılarak, “BMMYK’ya yılbaşından bu yana, birkaç yüz kişiyi etkilediği ileri sürülen, nehir üzerinden toplu geri gönderme vakalarına ilişkin birçok beyan geldi” bilgisi paylaşıldı.

Bu tür geri göndermelerin içinde özellikle kadın ve savunmasız bireylerin bulunması nedeniyle birçok risk taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Bu tür ihbarlar kesinlikle endişe verici ve BMMYK, daha önce bu meseleyi Yunan makamlarının gündemine getirdi ve önleyici tedbirler alınması çağrısında bulundu” değerlendirmesi yapıldı.

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Olga Gerovasili ise “Böyle bir olay kesinlikle tarafımızdan yapılmadı. Kesin bir dille yalanlıyorum” demekle yetindi. Edirne’nin sınır köylerinde ilk belirlemelere göre donarak öldükleri tahmin edilen 3 göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

‘GERİ İTME’ YÖNTEMİ

Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtilen, “geri itme” de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı ifade ediliyor. Bu duruma maruz kalan göçmenler ifadelerinde, Yunan güvenlik güçlerinden şiddet gördüklerini ve sonrasında botlara bindirilerek geri gönderildiklerini ileri sürüyor.