Atina'ya açık mesaj: Türkiye'den başka çaren yok

Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına olan bağımlılıklarını sorguluyor.

Moskova yönetimine karşı altıncı yaptırım paketini devreye almanın yollarını arayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya petrol ambargosu teklifinde bulundu.

AVRUPA'DAN YUNANİSTAN'A TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, "Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı." demişti.

Yunanistan basınından in.gr adlı internet haber sitesinin aktardığına göre, Atina yönetimi, Türkiye ile enerji alanında iş birliği yapması ve Avrupa'ya enerji transferi konularında Batı'dan telkinler alıyor.

"EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEN ENERJİ KAYNAKLARININ ÇIKARILMASI..."

"Yunanistan-Türkiye: İş birliği şartları" başlıklı haberde, Doğu Akdeniz ve Ege hatırlatması yapılarak, bu bölgelerden enerji kaynaklarının çıkarılması konusunda Yunanistan'ın Türkiye ile ortaklık kurması gerektiği kaydedildi.

Haberde, "Diplomatik değerlendirmelere göre, Yunanistan, Batı'dan Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinden enerji kaynaklarının çıkarılması ve Avrupa'ya aktarılmasında Türkiye ile iş birliği yapması yönünde çağrılar alıyor." denildi.

"BATI, ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİYLE YAKINDAN İLGİLENİYOR"

Aynı haberde, Batı'nın Rus gazına alternatif kaynaklar aradığı da hatırlatıldı. AB, Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde, rafine ürün tedarikini ise yıl sonuna kadar kademeli olarak kaldırmayı planlıyor.

Bu duruma işaret edilerek, "Batı, Rus gazının değiştirilmesi ve Batı toplumlarının yüksek yaşam standardını koruyan enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesiyle yakından ilgileniyor." ifadesi kullanıldı.