Atina’yı Fatih korkusu sardı 

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oldubitti ile Doğu Akdeniz’de doğalgaz aranması girişimlerini artırırken, Türkiye’nin bölgede görevlendirdiği Fatih sondaj gemisi Atina’da paniğe neden oldu. Ethnos Gazetesi, bölgede arama yapmak isteyen Eni Şirketi’nin bundan vazgeçirilmesine dikkat çekerek, Fatih’in “tehditçi sondaj” yapacağını iddia etti. Gazete, aramanın nerede yapılacağının taraflar için “mesaj” olacağını da savundu.

ANLAŞMA YAKIN

Yunan basını, Doğu Akdeniz’deki MEB’de bulunan Afrodit yatağındaki doğalgaz için Yunanistan’ın Mısır ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Önceki gün çıkan haberlerde Afrodit yatağında çıkarılacak doğalgazın Mısır’daki sıvılaştırma tesisinde işlenilmesi için yapılacak anlaşmaya çok yaklaşıldığı ifade edildi. Dimokratia Gazetesi, bu tezi GKRY Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in açıklamasına dayandırdı.

GİRİT’TE 3’LÜ ZİRVE

Hristodulidis’in Yunanistan-GKRY-Mısır arasındaki müzakereler için “Bu müzakerelerin ilerlemiş bir aşamada ve tamamlanmaya yakın olduğunu söyleyebilirim. Böylece, Kıbrıs (GKRY) ve Mısır arasında doğalgaz boru hattı inşa edilmesine giden yol da açılıyor” dediğini aktardı. Önceki gün Girit’te gerçekleşen Mısır-Yunanistan- GKRY üçlü görüşmelerine ilişkin devletin resmi haber ajansı amna.gr’de yer alan haberde ise, Başbakan Çipras’ın “Yıl sonundan önce teknik ayrıntıları halledeceğimiz konusunda Sisi ile mutabık kaldık” dediği aktarıldı.

SONDAJ YERİ ÖNEMLİ

Ethnos Gazetesi’nde yer alan haber ve yorumda ise Fatih sondaj gemisi ele alındı. Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinin ABD’nin Exxon şirketinden önce Doğu Akdeniz’e çıkmaya hazır göründüğünü belirtilerek, Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in sondaj gemisinin Ekim ayı sonlarında aramaya başlayacağına dair sözlerine atıf yapıldı. Haberde, “Fakat bu tehditçi sondajın tam olarak nerede yapılacağıyla ilgili bilgi vermedi” denildi. Eni Şirketi’nin 3. parseldeki aramalarını durdurması sürecini hatırlatan gazete, Fatih’in daha çok hangi noktada arama yapacağı üzerinde yoğunlaşıldığını ifade etti. Haber yorumda, “Sondaj için seçilecek olan nokta mesaj olarak da yorumlanacak” denildi.

TÜRKİYE ACELE ETMELİ

Uzmanlar, Yunanistan’ın Mısır ile anlaşma imzalayacağına dikkat çekerek, “Bizim bir an önce Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmemizde ve/veya Libya’daki mevcut muhataplarla Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma/MEB andlaşması imzalamamızın hayati önemde” olduğu görüşünde.