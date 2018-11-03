‘Atmaca’ denizde ‘Bozok’ havada vuracak 

Atmaca adı verilen seyir füzelerinin seri üretim sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında imzalandı. Atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların üretimini de Aselsan yapacak. Atmaca, Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyor. Atmaca Projesi, Türk Deniz Kuvvetleri’nin MİLGEM platformlarında konuşlandırılacak gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacına yönelik başlatıldı. Silahlı insansız hava araçları (SİHA) için geliştirilen minyatür mühimmatı Bozok, lazer güdümlü olarak yapılan atışlarda hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. TÜBİTAK SAGE’nin öz kaynaklarıyla geliştirilen Bozok mühimmatının testleri sürüyor. Bozok için temmuz ayında Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA ile yapılan uçuş testlerinin ardından ilk kez atış testi gerçekleştirildi. Çalışmalarda gelinen noktada Saros Körfezi’de yapılan yeni test atışlarıyla değerlendirildi. Bozok bu kez lazer güdümlü olarak bırakıldı ve hedefini başarıyla imha etti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan Bozok hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.