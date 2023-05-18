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Politika

Avrupa basınından dikkat çeken analiz: Erdoğan'ı kimse yenemez

Fransa'da yayın yapan Le Figaro, Türkiye'deki seçimler hakkında çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesinin korunduğunun belirtildiği analizde, 'Ne deprem ne enflasyon ne de resesyon, hiçbir şey Erdoğan'ı yenemez' ifadeleri kullanıldı.

18 Mayıs 2023 Perşembe 00:49 - Güncelleme:
Avrupa basınından dikkat çeken analiz: Erdoğan'ı kimse yenemez
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Fransa'da faaliyet gösteren Le Figaro gazetesi, Başkan Erdoğan'ın seçimlerde aldığı sonuçlara ilişkin bir analiz yayımladı.

Türkiye'de seçimlere katılım oranından bahsedilen haberde "Oldukça olağan olan yüzde 90'ın üzerinde çok yüksek bir katılımla Türkler, seçim pratiğine derin bağlılıklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yaptırım yenilgisi olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bu ilk turun sonunda olağanüstü popülaritesini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

"İKTİDARIN PUANINA ZARAR VERMEDİ"

"İster enflasyon, ister durgunluk, ister deprem sonrası felaketli yardım organizasyonu olsun, halkın bir süredir hükümete yüklediği tüm eleştiriler ve sorumluluklar, iktidarın puanına zarar vermedi. Depremden doğrudan etkilenen illerde bile Erdoğan ve ekibine destek çok net bir şekilde ifade edildi."

"AÇIK ARA FAVORİ"

Erdoğan'ın ikinci seçimlerde 'açık ara favori' olduğu belirtildi. "Türkler seçim pratiğine derinden bağlı olduklarını ve sandık meşruiyetini bir kez daha gösterdi" ifadeleri yer alan haberde, analistlerin yanıldığı vurgulandı. Erdoğan'ın seçimin ilk turunda zafere yaklaştığı yazıldı.

7'Lİ KOALİSYON KARŞILIK BULAMADI

'Seçmenlerin, muhalefet koalisyonunun çıkmaza girmeden, çatışmalar olmadan, sorunsuz bir yönetme yeteneğine sahip olmadığını açıkça dile getirdiği' vurgulanan haberde, muhalefete sert eleştiriler geldi.

Her şeyden önce yalnızca Erdoğan'ı devirmek için bir araya gelen 7'li koalisyonun seçmen tabanında karşılık bulmadığı belirtildi.

  • 14 mayıs seçimleri
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