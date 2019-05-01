'Avrupa Birliği karar vermeli'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu nedenle AP’de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre ise Türkiye Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini birlik ise o zaman tamam. Türkiye’nin AB’ye nasıl katkı sunabileceğini ihmal ediyorlar” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye’nin katılımıyla düzenlenen ‘V4 Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmelerde ortak çıkarlar ve bölgesel konuların yanı sıra Suriye, Libya, İran ve Irak’taki durumu değerlendirdiklerini söyledi.
ASIL SORUN SİYASİ ENGELLER
Çavuşoğlu, Türkiye’nin herhangi bir müzakere başlığını ele almaya hazır olduğunu belirterek, “Türkiye herhangi bir şartı karşılamaya hazır. Seçimlerden sonra Türkiye’de reform bizim önceliğimiz ancak siyasi engellerden kaçınmalıyız. Bu önümüzdeki asıl problem” ifadesini kullandı. Türkiye’nin AB’ye, güvenlik, ekonomi ve göç gibi birçok konuda katkılar sunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB üyeliği önünde siyasi engeller bulunduğunun altını çizdi. Bazı ülkelerin Türkiye’nin AB üyeliğine ‘kategorik olarak karşıt’ durduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu nedenle AP’de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre ise Türkiye ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini birlik ise o zaman tamam. Eğer AB, gücü herhangi bir ülkeyle paylaşmak istemiyorsa bu da tamam. Fransa ve Almanya arasındaki dengeyi anlıyoruz ancak Türkiye’nin AB’ye nasıl katkı sunabileceğini ihmal ediyorlar. AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli.
En uygun fiyatı Rusya verdi
Türkiye’nin acil hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu belirten ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in NATO müttefiki herhangi bir ülkenin savunma sistemlerini bir başka ülkeden alabileceği sözlerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu “Türkiye daha çok bu tür savunma sistemlerinden satın alacak. ABD, Fransa, İtalya gibi müttefiklerimizden alabilirsek elbette bunu yapacağız ama alamama durumumuzda başka yerden satın almak zorundayız. Son 2 yılda Almanya, ABD ve Hollanda gibi birçok müttefikimiz savunma sistemlerini geri çekti. Şu an bir İspanyol Patriot’u ve bir İtalyan SAMP-T’si var sınırımızda. Türkiye’nin güneyindeki bu sistemler yeterli değil. Bu nedenle Rusya’dan bu sistemleri almak durumunda kaldık. Rusya, bize en uygun teklifi yaptı” dedi.
İslamofobi uyarısı
Avrupa’da artan aşırı sağ ve bu tarz ideolojiye sahip bütün partilerin her şeye karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bunlar İslamofobik, ırkçı, göçmen karşıtı fakat aynı zamanda temel AB değerlerine de karşılar. AB’nin kendisine karşılar. Bu nedenle aşırı sağcılar, sadece Türkiye’nin değil bütün AB ülkelerinin endişesi” şeklinde konuştu.
AB Türkiye’ye saygı göstermeli
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB’de bazı ülkelerin Türkiye’nin üyelik sürecine karşı çıktığını ancak bu hususta dürüst davranmadıklarını belirterek “Türkiye gibi bir ülkeye AB’nin saygı göstermesi gerekir çünkü bizim güvenliğimiz Türkiye’den başlıyor, özellikle göç ve terör konuları düşünüldüğünde. BM’nin kendi ülkesini ve sınırlarını koruyan insanlar yerine bir teröristin yanında durması, bizce utanç verici ve şok edicidir. Türkiye çok kısa sürede dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda” dedi.
Siyasi olarak bloke ediliyor
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerine ilişkin “Türkiye’nin adaylık süreci siyasi olarak bloke ediliyor. Biz bu engellemenin kaldırılmasını savunuyoruz” dedi. Ev sahibi Bakan Lajcak, Türkiye’nin bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında önemli rol oynadığını kaydederek, bölgedeki güvenliğin Avrupa için çok önemli olduğunun altını çizdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.