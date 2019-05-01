'Avrupa Birliği karar vermeli'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye’nin katılımıyla düzenlenen ‘V4 Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının çok verimli geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmelerde ortak çıkarlar ve bölgesel konuların yanı sıra Suriye, Libya, İran ve Irak’taki durumu değerlendirdiklerini söyledi.

ASIL SORUN SİYASİ ENGELLER

Çavuşoğlu, Türkiye’nin herhangi bir müzakere başlığını ele almaya hazır olduğunu belirterek, “Türkiye herhangi bir şartı karşılamaya hazır. Seçimlerden sonra Türkiye’de reform bizim önceliğimiz ancak siyasi engellerden kaçınmalıyız. Bu önümüzdeki asıl problem” ifadesini kullandı. Türkiye’nin AB’ye, güvenlik, ekonomi ve göç gibi birçok konuda katkılar sunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin AB üyeliği önünde siyasi engeller bulunduğunun altını çizdi. Bazı ülkelerin Türkiye’nin AB üyeliğine ‘kategorik olarak karşıt’ durduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu nedenle AP’de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre ise Türkiye ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini birlik ise o zaman tamam. Eğer AB, gücü herhangi bir ülkeyle paylaşmak istemiyorsa bu da tamam. Fransa ve Almanya arasındaki dengeyi anlıyoruz ancak Türkiye’nin AB’ye nasıl katkı sunabileceğini ihmal ediyorlar. AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli.

En uygun fiyatı Rusya verdi

Türkiye’nin acil hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu belirten ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in NATO müttefiki herhangi bir ülkenin savunma sistemlerini bir başka ülkeden alabileceği sözlerini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu “Türkiye daha çok bu tür savunma sistemlerinden satın alacak. ABD, Fransa, İtalya gibi müttefiklerimizden alabilirsek elbette bunu yapacağız ama alamama durumumuzda başka yerden satın almak zorundayız. Son 2 yılda Almanya, ABD ve Hollanda gibi birçok müttefikimiz savunma sistemlerini geri çekti. Şu an bir İspanyol Patriot’u ve bir İtalyan SAMP-T’si var sınırımızda. Türkiye’nin güneyindeki bu sistemler yeterli değil. Bu nedenle Rusya’dan bu sistemleri almak durumunda kaldık. Rusya, bize en uygun teklifi yaptı” dedi.