İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2022 Perşembe / 11 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5854
  • EURO
    18,2536
  • ALTIN
    1023.37
  • BIST100
    3553.85
Politika

Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna, enerji ve göç konularını ele aldıklarını bildirdi.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 21:56 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
ABONE OL

Von der Leyen ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı vesilesiyle Prag'da üçlü görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından sosyal medyadan açıklama yapan von der Leyen, Erdoğan ile "iyi bir görüşme" yaptıklarını belirterek "AB-Türkiye ilişkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enerji ve göç konularında görüş alışverişi yaptık." ifadesini kullandı.

Fiala da sosyal medyadaki açıklamasında, "Prag'daki zirvede Ursula von der Leyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, enerji, gaz arzı, göçün yanı sıra Ukrayna'daki savaşa çözüm ile bu süreçte Türkiye'nin rolünü ele aldık." ifadesine yer verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.