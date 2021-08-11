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Politika

Avrupa panikte! ''Türkiye'ye destek vermemiz gerek, kesinlikle hazır değiliz''

Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiş yapmak isteyen Afgan göçmenler, paniğe yol açmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Göçten Sorumlu Bakanı Notis Mitarachi, AB'nin Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmen sayısındaki artışın yarattığı baskıyı hafifletmesine yardımcı olmak için daha fazla destek sunması gerektiğini belirterek, 'Kesinlikle, AB hazır değil ve başka bir büyük göçmen kriziyle başa çıkma kapasitesi yok' dedi.

Reuters11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:17 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:10
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Mitarachi geçen hafta beş AB ülkesinden daha bakanlarla birlikte, sığınmacıların sınır dışı edilmelerinin çatışmalara rağmen devam etmesi gerektiğini söyleyen bir mektubu imzalamıştı.

Mitarachi, sınır dışı edilmelerinin sona ermesinin "yanlış bir mesaj göndereceğini" ve daha fazla Afgan'ı Avrupa'ya ulaşma konusunda cesaretlendireceğini söyledi.

Mitarachi AB'nin Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmen sayısındaki artışın yarattığı baskıyı hafifletmesine yardımcı olmak için daha fazla destek sunması gerektiğini belirterek, birliğin 2015'teki gibi yeni bir krizi kaldıramayacağını söyledi.

Mitarachi Reuters'e yaptığı açıklamada, "Kesinlikle, AB hazır değil ve başka bir büyük göçmen kriziyle başa çıkma kapasitesi yok" dedi.

Birçok AB ülkesi, Afganistan'da yaşananların, çoğu Suriyeli, Afgan ve Iraklı olan bir milyondan fazla insanın sığınmak için Avrupa'ya geldiği 2015 yılında göçmen krizinin yeniden yaşanmasını tetikleyeceğinden endişe ediyor.

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