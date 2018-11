Avrupa sıraya girdi

Türkiye bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ağırladı. Dün son borunun Karadeniz tabanına döşenmesiyle TürkAkım’ın deniz inşası tamamlanmış oldu. Diplomatik açıdan bakıldığında, Türk-Rus ilişkilerinin zirve yaptığı bir dönem yaşanıyor. İki ülke arasında özellikle enerji alanında başlatılan projelerin hayata geçirilmesinde gittikçe daha fazla mesafe kat edilirken en üst seviyede görüşmelerle bu işbirliği pekiştirildi. Vladimir Putin’in dünkü ziyaretinin en önemli amacı, TürkAkım doğalgaz boru hattının denizden geçen kısmının inşasının tamamlanması nedeniyle yapılacak tören oldu. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi iki ülkenin hem de bizzat Erdoğan ile Putin’in büyük önem verdiği bir çalışma oldu.

İLK SEVKİYAT 2019’DA

TürkAkım her biri yılda 15,7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştirecek iki ayrı hattan oluşuyor. İlk hattan aktarılacak gazın Türkiye’nin ihtiyaçları için kullanması planlanırken, ikinci hat Güney Avrupa ülkelerine kadar uzatılacak. İlk sevkiyatın 2019 yılında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Projenin Rusya açısından önemi, Moskova’nın Rus gazını Avrupa pazarına taşıma konusunda Ukrayna’ya olan bağımlılığından kurtulması ve aynı zamanda ABD’nin baskısına rağmen Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığının devam ettirilmesi. Özellikle Kuzey Akım’da (ABD’nin söz konusu baskısı dolayısıyla) yaşanan sıkıntılar ve genel olarak Batı’nın Rusya’ya uyguladığı ambargo da TürkAkım’ın Rusya açısından önemini artırıyor.

ENERJi ÜSSÜ OLDUK

Söz konusu proje her yıl doğalgaz ihtiyacı artan Türkiye açısından da çok önemli. Alternatif enerji ve alternatif tedarikçi arayışına rağmen, Rus gazı Türkiye’nin gaz ithalatında önemli bir paya sahip olmaya devam ediyor. İran’a karşı her geçen gün artırılarak uygulanan ambargo ise bu önemi daha da yükseltiyor. Her ne kadar İran’a uygulanan ambargoda Türkiye’ye geçici muafiyet tanınsa da, bu proje, şüphesiz Ankara’nın İran ile ilgili ABD’den gelebilecek herhangi bir baskı konusunda da elini güçlendirecektir.

RUSYA’YA ZOR GÜNÜNDE TÜRKİYE DESTEK ÇIKTI

1987 yılından beri Türkiye’ye gaz ihraç eden Rusya “sıkıntılı dönemlerde” bile hiçbir zaman kesinti yapmadı. Güvenilir tedarikçi olduğunu gösteren Rusya’ya Türkiye de Güney Akım konusunda Avrupa ülkeleri sırtlarını dönünce destek verdi. Bu başarılı işbirliği Rus enerji devi Gazprom’dan fiyat indirimi, Kremlin’den ise vize uygulamasını kaldırmasının yolunu açabilecek.