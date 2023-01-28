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Politika

Avrupa'da dikkat çeken araştırma: Başkan Erdoğan fark attı

Italia Digitale Vakfı'nın Dijital Gözlemevi tarafından dünyanın en önemli devletlerinden bazılarının yer aldığı bir araştırma yapıldı. Söz konusu araştırmaya göre Başkan Erdoğan, sosyal medyada en çok takip edilen ikinci dünya lideri oldu.

akşam.com.tr28 Ocak 2023 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Avrupa'da dikkat çeken araştırma: Başkan Erdoğan fark attı
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Sosyal medyada en çok takip edilen dünya liderleri sırasıyla ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski olurken, Brezilya Devlet Başkanı Inacio Lula da Silva en aktif isim oldu.

Italia Digitale Vakfı'nın, Dijital Gözlemevi tarafından dünyanın en önemli ülkelerinden bazılarının yer aldığı 24 hükümet başkanının dahil edildiği bir araştırma yapıldı.

Dijital Gözlemevi tarafından liderlerin sosyal medya pazarlama faaliyetleri analiz edilerek, son 3 aylık zaman diliminde takipçi sayısı, gönderi başına toplam etkileşim ve ortalama etkileşime göre bir sıralama derlendi.

Dijital Gözlemevi Başkanı Sandro Giorgetti, "Liderler tarafından en çok kullanılan üç sosyal ağ göz önüne alındığında, takipçi sayısına göre 66 milyondan fazla takipçiyle öne çıkan Biden, 40 milyondan fazla takipçiyle Erdoğan ve 27 milyonla Zelensky geliyor." açıklamasını yaptı.

Giorgetti ayrıca, Başkan Erdoğan ve Zelenski'nin gerçek bir sosyal hayran kitlesine sahip olduğuna dikkat çekerek, sosyal medyadaki takipçilerinin "çok sadık" olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in herhangi bir sosyal medya hesabının bulunmaması nedeniyle, sıralamaya dahil edilmediği ifade edildi.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • başkan erdoğan
  • Italia Digitale Vakfı

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