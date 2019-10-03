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''Avrupa’da Türk karşıtlığı devletlere de sirayet etti''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Avrupa Başkonsoloslar Toplantısı’nda son dönemde özellikle Batı Avrupa’da Türk toplumuna dair dışlayıcı tutumların çoğaldığını, ayrımcı ve ırkçı politikaların sistematik ve görünür şekilde devlet kademelerine sirayet ettiğini söyledi.

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MÜCADELEYE DEVAM

Çavuşoğlu, dil ve din unsurunun Türk toplumunun geleceği için çok kritik iki alan olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, yurtdışındaki din görevlilerinin yaşadığı sorunların sadece Türk vatandaşlar için değil, Avrupa’daki tüm Müslüman toplumun inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı bir hal aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Bütün bu meseleleri görev bölgelerinizde, müttefiklerimizin kapılarını sonuna kadar araladığı FETÖ’cülerin bir istismar alanı olarak kullandığı da muhakkak. O yüzden FETÖ’ye karşı da kararlı mücadelemizi devam ettireceğiz. Aynı şekilde PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek.”  Son yıllarda, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlara yönelik ırkçı saldırılarda artış gözlemlendiğini kaydeden Çavuşoğlu, başkonsoloslukların yabancı düşmanlığına maruz kalan vatandaşlara her türlü desteği vermesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Çavuşoğlu, camilere yapılan ihbar ve saldırıların, evlere bırakılan tehdit mektuplarının peşinin asla bırakılmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:      

“Başkonsoloslar olarak sadece vatandaşlarımızla değil, yerel siyasetçilerle de muhatap oluyorsunuz. Siyasi liderlerin sağduyu sahibi olmaları, ayrıştırıcı dilden uzaklaşmaları, inanç ve etnik köken üzerinden siyaset yapmamaları, özellikle de kullanılan dile dikkat etmeleri gerekiyor. Zira ötekileştirici ve toplumun belli kesimlerini dışlayıcı söylemler bu tür ırkçı saldırılara ortam hazırlayabiliyor. Bunu muhataplarınıza lütfen hatırlatın.”      

VELAYET VURGUSU 

Yurt dışında yaşayan vatandaşların çocuklarının velayeti konusunun artık daha büyük bir ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türk vatandaşların koruyucu aile olması konusunda bilgilendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.  

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