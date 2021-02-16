Avrupalı güçler tedirgin: Türkiye, bölgede yükselen bir güç haline geldi

Star.com.tr 16 Şubat 2021 Salı 10:57 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 10:58

Afrika basını, Türkiye'nin son yıllarda Afrika ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler hakkında uzmanların görüşlerine yer verdi.

"TÜRKİYE, DOĞU AFRİKA'DA DAHA GÖRÜNÜR HALE GELDİ"

Türkiye'nin son 15 yılda Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik bağlarını kademeli olarak yoğunlaştırdığına dikkat çekilen haberde Türkiye'nin Doğu Afrika'da daha görünür hale geldiği vurgulandı.

"AFRİKA'DA YÜKSELEN BİR GÜÇ"

Türkiye'nin Afrika'da yükselen bir güç haline geldiğini yazan Afrika basını, Ankara'nın Afrika ülkeleri ile ticaret, askeri işbirliği, eğitim, diplomasi, altyapı, sivil toplum ve siyasi ilişkilerle ilgilenerek kıtadaki etkisini çok yönlü bir şekilde geliştirdiğinden bahsetti.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU KABUL ETMELİYİZ"

Afrika basınına konuşan analistler, "Türkiye insani yardımda büyük bir güç. Türkiye'nin orada yeni bir oyuncu olduğunu kabul etmeliyiz. Ankara, kendisini bir zamanlar kıtayı sömürgeleştiren Avrupalı güçlere karşı yardımsever ve kardeşçe bir alternatif sundu. Türkiye'nin geçmişinden bazı avantajları var. Türkiye tarihinde sömürge geçmişi yok" yorumunda bulundu.

"TÜRK POLİTİKASI AFRİKA'DA YANKI BULDU"

Türkiye'nin Afrika politikasının Afrikalılar arasında yankı bulduğunu ifade eden analistler Türkiye'nin Afrika genelinde olumlu bir imaja sahip olduğunu belirtti.

Star.com.tr