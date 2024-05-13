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Politika

Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

IHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Schallenberg'in resmi ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, "Avusturya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır" denildi.

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