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Politika

Avusturya'dan Başkan Erdoğan açıklaması! NATO Zirvesi'nde kritik görüşme

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
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Başbakanlıktan Avusturya Haber Ajansına (APA) yapılan yazılı açıklamada, Nehammer'in haziran sonunda düzenlenecek zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği bildirildi.

Açıklamada, Madrid'de düzenlenecek zirveye NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de davet edildiği, Nehammer'in de bu davet doğrultusunda İspanya'ya gideceği ifade edildi.

Açıklamada, geçen haftalarda iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkilerin ele alındığına işaret edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde gelişme kaydettiği vurgulandı.

- AÇIKLAMAYA ÜLKE BASININDA YOĞUN İLGİ

Ülke basınında geniş yer bulan açıklamada, Nehammer'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Başbakan Nehammer, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığım çok sayıda görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığım görüşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız telefon görüşmeleri sonucunda, İstanbul sürecinin, Avrupa'da barış için en iyi şans olmaya devam ettiğine inanıyorum." görüşünü paylaştı.

- ÜST DÜZEY TEMASLAR

İki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde çeşitli seviyelerde gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda ilerleme kaydetmişti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Antalya Diplomasi Formuna katılması ve son olarak Nehammer'in 12 Nisan'da gerçekleştirdiği Rusya ziyareti öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerleme kaydetmesine katkı sağlamıştı.

  • Avusturya Başbakanı Nehammer
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • NATO

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