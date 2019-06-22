'Ayar vermek isteyene millet cevabını verdi'
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Türkiye’ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir” dedi.
Binali Yıldırım, Perpa Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti. Burada konuşan Yıldırım, “Ülkemiz büyük bir tehditle karşı karşıya. S-400 alacağız. Diyoruz ki ülkemizi savunacağız kardeşim. Tehditler var, füzeler, roketler geliyor. Kilis’te, Hatay’da atılan roketlerle 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Savunmamızı yapacağız, diyoruz. ‘Yapamazsınız’ Siz verin. Vermiyor. Ne yapacağız, boyun mu eğeceğiz? ‘Siz Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta petrol arayamazsınız.’ Peki diğerleri niye arıyor kardeşim? ‘Efendim, siz Afrin’de, Cerablus’ta, El-Bab’ta operasyon yapamazsınız. Siz Kuzey Irak’ta operasyon yapamazsınız. Suriye’nin kuzeyindeki terör kuşağını ortadan kaldıramazsınız.’ Bize böyle işler sökmez. Bu millete bu işler sökmez. Bu milletin bir özelliği var, istiklal, bağımsızlık bizim karakterimizdir. Türkiye’ye ayar vermeye çalışanlara en güzel cevabı millet vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir” dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: “Türkiye’yi, dünyada altyapı gelişmişliği bakımından 39’uncu sıradan 9’uncu sıraya çıkardık. Yani dünyada en gelişmiş 9’uncu ülke Türkiye. Yol bakımından, havaalanı, limanlar, deniz taşımacılığı, internet bakımından. Kolay bir iş değil. Ama başardık. Çalışırsan başarırsın. Az laf çok iş.”
ŞAŞKIN ŞAŞKIN BAKIYOR
Yıldırım, “Bir gün bakanlarla yurtdışında uluslararası bir toplantıdayım. ‘Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz.’ deyince, Amerikalı Bakan dedi ki, ‘Sayın Bakan herhalde bir sıfır hatası var. Herhalde 200 demek istedin’. Dedim, ‘Ne söylediğimi biliyorum. Biz yılda 2 bin kilometre bölünmüş yol yapıyoruz’. Adam şaşkın şaşkın bakıyor, ‘Bu nasıl olabilir? İmpossible, impossible’. Dedim ki, ‘Zor olan hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır” diye konuştu.
AYAKÜSTÜ 40 YALAN SÖYLEYEN İSTANBUL’U YÖNETEMEZ
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Kağıthane mitinginde konuştu. Yıldırım, Oylarımızı sayarken bizim oylarımızı başkalarının hanesine yazdılar. İstanbul’u yönetmek tecrübe, samimiyet, dürüstlük ister, ayaküstü 40 tane yalan söyleyen İstanbul’u yönetemez” dedi.
METROBÜSLE SEYAHAT PROBLEM OLMAYACAK
Binali Yıldırım radyoların ortak yayında soruları cevapladı. “Görevimin ilk 1 yıllık döneminde metrobüsle seyahat etmek problem olmayacak” diyen Yıldırım, şu müjdeleri verdi: “Metrobüs sistemi şu anda kapasitesinin 2 kat üzerinde çalışıyor.
Çözümümüz belli. Gebze-Halkalı banliyö hattını açtık, otomatik olarak 50 bin kişi azaldı. Mahmutbey metrosu bu sene sonunda devreye giriyor. Metrobüsle aynı güzergah bunu yaptığımız zaman metrobüsün yükü en az yüzde 40 azalıyor.
Bir de Söğütlüçeşme-Beylikdüzü arasındaki yolda otonom sürücüsüz araçlar koyacağız. Bu şekilde kapasiteyi yüzde 50 attıracağız.”
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