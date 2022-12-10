Aydemir: Başörtüsüne anayasal güvence teklifine herkes destek vermeli

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Genel Kurulunda İçişleri, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının 2023 yılı bütçelerinin görüşüldüğü anımsattı.

Aydemir, başarılı çalışmalar yapan üç bakanlığın, 2023 seçimlerinden sonra daha güzel çalışmalar yapacağını dile getirdi.

Başörtüsüne yönelik anayasal güvence getiren kanun teklifinin dün TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Aydemir, "Meclisten beklentimiz şudur; parti ayrımı gözetmeksizin herkes başörtüsüne anayasal güvence ile ilgili değişiklik teklifine destek vermeli. Vermezlerse özgürlükler bağlamında samimiyetleri yok demektir. Ya bu anayasa değişikliğine 'evet' diyecekler ya da demiyorlarsa bunlar ileriye dönük aleyhte bir hesap tutuyorlar anlamı çıkar." diye konuştu.

Milletin dikkatle bu süreç takip etmesi gerektiğini belirten Aydemir, "Şimdi mütedeyyin, başını örten, örtülü halde işine gücüne giden insanlar bilsinler ki yarın bunların eline fırsat geçerse ve bu anayasa değişikliğine onay vermeyeceklerse aleyhte bir hali tezahür ettirebilirler." değerlendirmesinde bulundu.