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Politika

Aydemir'den Akşener'e tepki: Bu ülkede yönetime gelse bu kafa ne yapar?

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin, 'Bu ülkede yönetime gelse bu kafa ne yapar?' diye soran AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Samimi söylüyorum, insanları sokağa çıkarmazlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletten aldığı desteğin yarısı bunların elinde olsa hayat hakkı tanımazlar.' ifadesini kullandı.

AA9 Kasım 2021 Salı 14:24 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 14:24
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğünü hatırlatarak, son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanında alınan mesafeyi anlattı.

İP Genel Başkanı Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendiren Aydemir, "Hakikaten utandım, sıkıldım. Bir bayan Genel Başkan... Bu nasıl ifadeler? Böyle bir şey olabilir mi? Sen, Genel Başkan'sın ve bir hanımefendisin." diye konuştu.

"Bu ülkede yönetime gelse bu kafa ne yapar?" diye soran Aydemir, "Samimi söylüyorum, insanları sokağa çıkarmazlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletten aldığı desteğin yarısı bunların elinde olsa hayat hakkı tanımazlar." ifadesini kullandı.

Aydemir, "Milletvekilini korurken, onu aklamaya çalışırken kullandığı dile bakar mısınız? Bana göre milletvekilinin o vatandaşa yaptığı küfürden çok da geri kalır bir tarafı yok." değerlendirmesinde bulundu.

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