İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosu'na gerçekleştirdiği ziyarette siyaset ve gündeme ilişken açıklamalarda bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 6'lı masanın Türkiye'yi yönetebilecek kapasitesi ve vizyonunun olmadığını ifade etti. 6'lı masanın kendi rızalarıyla bir arada olmadığının altını çizen Aydın, "Seçim süreci yaklaşıyor. Yaklaşan süreçte 6'lı masadaki o kargaşayı, o kaosu tüm millet görüyor. Zaten biz biliyoruz ki bunlar kendi iradeleriyle kendi rızalarıyla bir araya gelmiş siyasi partiler değildir. Bunları bir araya getiren bir başka güç var. Çünkü bunlar birbirinin karşıtlığından beslenen siyasi partiler. Birbirine karşı politika geliştirerek varlığını idame ettiren partiler. Bunların birlikte hareket edebilmeleri, Türkiye'nin ortak meselelerine birlikte çözüm getirebilmeleri mümkün değil. Bunu geçtiğimiz dönem mecliste yaşadık. Teröre ilişkin bir teskere meclise geldiğinde bir kısmı 'evet', bir kısmı 'hayır' oyu kullandı. Bunların Türkiye'yi yönetebilecek ne bir kapasiteleri, ne bir birliktelikleri ne de vizyonları yok. Bu masayı bir araya getiren irade kim ise, bu masayı birleştiren, bu 6 siyasi partiyi ve görünmeyenleri de bir arada tutan güç her kimse onların adayını belirleyecek olan güçte odur" dedi.

"BUNLARIN VADETTİĞİ KAOSTUR"

Masanın kaos vadettiğini belirten Aydın, "Yüzde 0,5 oy alan siyasi partinin lideri bu halkın yüzde 50'sinden fazla oyunu alan bir cumhurbaşkanına tesir edecek, iradesiz kılacak, iradesiz bir cumhurbaşkanı olacak. Onlar imza vermeden cumhurbaşkanı kesinlikle icraat yapamayacak. Bu bir kaostur, bu krizdir. Bunların vadettiği kaostur. Bunlar her meselede çatışma yaşayacaklar. Terörle mücadele konusunda bile birliktelik sağlayamadılar. Yarın bakanlık paylaşımında, bakanlık icraatında birbirlerine düşecekler" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'ın İHA'ya yaptığı ziyarete; Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat mensupları eşlik etti.