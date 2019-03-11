'Aydın’da serbest bölge kuracağız'

Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, projelerini Star’a anlattı. Savaş, projeleri hazırlarken Aydın’ın ihtiyaçlarının neler olduğunu Aydınlılara sorduklarını belirterek, “İlimizde kayıp yıllar var. O kayıp yılların bir önce telafi edilmesi gerekiyor. İlimizin öncelikleri neler, araştırdık ve sorguladık. Bir plan içerisinde o kayıp yılları telafi edecek şekilde projelerimizi oluşturduk. Bu projeler içinde uçuk kaçık şeyler bulamayacaksınız. Ama ayakları yere basan, gerçek anlamda Aydın’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek Aydın’ı bir cazibe merkezi haline getirecek projeler oluşturduk. Belediye olarak alt yapı ve üst yapı gibi unsurlar bizim asli görevlerimiz. Bunları tabiî ki yapacağız ama bizim asıl görevimiz yerel kalkınmayı gerçekleştirmek. Üretimi istihdamı ve Aydın’ın ihracat kapasitesini biz nasıl arttırabiliriz. Belediye olarak neler yapabiliriz burada kurguladık. Aydınımızın tüm kesimlerini kapsayan projelerimiz var” dedi.

GÜÇLÜ BİR ŞEHİR

Savaş, insan odaklı ve insanların mutlu olduğu bir kent oluşturacaklarını ve belediyeyi yönetirken kaliteye önem vereceklerini ifade ederek, “Ekonomik kalkınmayla güçlü şehir Aydın’ı oluşturmak için çok ama çok önem verdiğimiz projeler var. Efe AŞ.’yi kurarak üreticimizin ürettiği ürünleri satın alacağız. Soğuk hava depoları paketleme ve işleme tesisleri kuracağız. Et ve mezbaha tesisleri kurup var olanları iyileştireceğiz. Kar eden ve kazandıran bir belediye şirketimiz olacak. Üreticimiz gerektiğinde ürünlerini belediyenin soğuk hava depolarında çok ucuz bir maliyetle depolayabilecek. Aydın’ın ekonomisine değer katacak bir şirket kurulacak. Kendi ismimizi markalaştırmak için çaba sarf etmeyeceğiz. Aydın’ın ürünlerini markalaştırmak için mücadele vereceğiz. İkinci üniversiteyi kurmayı hatta 3. üniversiteyi hedefliyoruz. Nazilli’de Sümer, Söke, Kuşadası, ve Didim’i kapsayan Tarım ve Bilim üniversitesini kurmayı hedefliyoruz. Bir başka projemiz organize sera bölgeleri oluşturuyoruz. Bugüne kadar sadece elektrik üretiminde kullanılan kaynakları tarım ve toprakla buluşturacağız” diye konuştu.

İHRACAT YÜKSELECEK