'Aydın’da serbest bölge kuracağız'
Savaş, “Belediye başkanı seçildiğim takdirde projelerimi hayata geçireceğim ve 50 bin kişiye istihdam sağlayacağım. Aydın’da 50 yıllık ulaşım master planı hazırlayıp trafik ve park sorununu çözeceğim” dedi.
- MUAMMER BAŞKAN / AYDIN
Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, projelerini Star’a anlattı. Savaş, projeleri hazırlarken Aydın’ın ihtiyaçlarının neler olduğunu Aydınlılara sorduklarını belirterek, “İlimizde kayıp yıllar var. O kayıp yılların bir önce telafi edilmesi gerekiyor. İlimizin öncelikleri neler, araştırdık ve sorguladık. Bir plan içerisinde o kayıp yılları telafi edecek şekilde projelerimizi oluşturduk. Bu projeler içinde uçuk kaçık şeyler bulamayacaksınız. Ama ayakları yere basan, gerçek anlamda Aydın’ın ihtiyaçlarına cevap verebilecek Aydın’ı bir cazibe merkezi haline getirecek projeler oluşturduk. Belediye olarak alt yapı ve üst yapı gibi unsurlar bizim asli görevlerimiz. Bunları tabiî ki yapacağız ama bizim asıl görevimiz yerel kalkınmayı gerçekleştirmek. Üretimi istihdamı ve Aydın’ın ihracat kapasitesini biz nasıl arttırabiliriz. Belediye olarak neler yapabiliriz burada kurguladık. Aydınımızın tüm kesimlerini kapsayan projelerimiz var” dedi.
GÜÇLÜ BİR ŞEHİR
Savaş, insan odaklı ve insanların mutlu olduğu bir kent oluşturacaklarını ve belediyeyi yönetirken kaliteye önem vereceklerini ifade ederek, “Ekonomik kalkınmayla güçlü şehir Aydın’ı oluşturmak için çok ama çok önem verdiğimiz projeler var. Efe AŞ.’yi kurarak üreticimizin ürettiği ürünleri satın alacağız. Soğuk hava depoları paketleme ve işleme tesisleri kuracağız. Et ve mezbaha tesisleri kurup var olanları iyileştireceğiz. Kar eden ve kazandıran bir belediye şirketimiz olacak. Üreticimiz gerektiğinde ürünlerini belediyenin soğuk hava depolarında çok ucuz bir maliyetle depolayabilecek. Aydın’ın ekonomisine değer katacak bir şirket kurulacak. Kendi ismimizi markalaştırmak için çaba sarf etmeyeceğiz. Aydın’ın ürünlerini markalaştırmak için mücadele vereceğiz. İkinci üniversiteyi kurmayı hatta 3. üniversiteyi hedefliyoruz. Nazilli’de Sümer, Söke, Kuşadası, ve Didim’i kapsayan Tarım ve Bilim üniversitesini kurmayı hedefliyoruz. Bir başka projemiz organize sera bölgeleri oluşturuyoruz. Bugüne kadar sadece elektrik üretiminde kullanılan kaynakları tarım ve toprakla buluşturacağız” diye konuştu.
İHRACAT YÜKSELECEK
2002’den bu yana AK Parti hükümetinin Aydın’a 23,5 milyar lira yatırım yaptığını belirten Mustafa Savaş şunları söyledi: “Özel idareden 23 tane gölet, Büyükşehir’e devredildi. Ama bu güne kadar bu 23 göletin suyu Büyükşehir tarafından toprakla buluşturulamadı. Bu şehri yönetebilmek için üniversite ile bürokrasi ve siyaset kurumu, muhtarlarla sivil toplum örgütleri ile diyalog halinde olmak zorundasınız. Ama 5 yıldır bu kurumlarla diyalog kurulmadı. Aydınımızda 7 tane Organize Sanayi Bölgesi var. Yöneticileri Büyükşehirden çok dertli. Büyükşehirden altyapı hizmetlerini alamadıklarını belirtiyorlar. Bugün burada 511 parsel yaklaşık 11 bin kişiyi istihdam edecek alan var. Sadece 211 tanesi aktif.”
CAZİP HALE GELECEK
Savaş, “Yarısından fazlası aktif değil. Yarımcılar tarafından bu alanların cazip hale getirilmesi gerekiyor. Bugün 725 milyon dolar olan ihracat rakamını önümüzdeki süreçte 3 milyar dolara yükselteceğiz. Aydın’da serbest bölge kuracağız. Türkiye’de 19 adet serbest bölge var. İzmir ve Mersin’deki serbest bölgede yer kalmadı. Aydın’da serbest bölge kurduğumuzda işletmeler buradaki ürünleri işleyip ihracat yapacak. Yerli ve yabancı firmalar kapıda hazır bekliyor. Bu serbest bölgelerin bulundukları yere yaptıkları katkı 1 milyar dolar ve 5 bin istihdam sağlıyor. Bu serbest bölgeyi de Aydın’da kuracağız” dedi.
ŞEHİR MERKEZİNDE MİLLET BAHÇESİ
Sarıçay ve Beşparmak Barajlarını yapacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, “Modern Çöp Depolama Alanları, Roman Köyü, Efeler Merkezde Millet Bahçesi, İkizdere Yaşam Parkı, Aydın Bilim ve Teknoloji Merkezi, Aydın Tekstil Fuar ve Sergi Alanı, 20 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu, 5 bin kişilik Spor Salonu, Sağlık Tırı, Modern Hayvan Barınakları, Mimar Sinan Mahallesi Spor ve Gençlik Parkı, Turist Ömer Kültür Merkezi, Didim Söke Kuşadası ve Nazilli’de Spor Merkezleri projelerini hayata geçireceğiz” diye konuştu.
TURİZMİ 12 AYA YAYACAĞIZ
Savaş, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm strateji planı var. Önümüzdeki dönem bu konuda eylem planı hazırlayacağız. Davutlar, Kuşadası, Didim, Afrodisias’ta termal turizm bölgesi ilan edeceğiz. Turizm sadece 4 ayla sınırlanan sezonu 12 aya çıkartmak istiyoruz. Sağlık, spor ve kongre turizminde de faydalanacağız. Avrupa’daki emeklilik fonlarından faydalanıp Aydın’da turizmi 12 aya yayacağız. Acarlar, Sultanhisar’da bölge halleri kuracağız” dedi.
MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?
Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın’ın Çine ilçesinde dünyaya geldi. Baba adı Ali, anne adı Nevcihan. İzmir Atatürk Lisesi’ni tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı Halk Bankası’nda ilerleyen yıllarda müfettişlik, şube müdürlüğü, daire başkanlığı gibi farklı kademelerde görevler üstlendi. 2001 Türkiye Ekonomik Krizi sonrasında Halk Bankası’nın yeniden yapılanması aşamasında Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. Bankanın sigorta şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Mustafa Savaş, 2015 ve 2018 Türkiye Genel Seçimleri’nde AK Parti’den Aydın’dan milletvekili seçildi.
TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM
Cumhur İttifakı Adayı Savaş, tüm Aydın’ın kazanacağı bir imar yönetmeliği oluşturacaklarını, 50 yıllık ulaşım mastır planı hazırlayıp trafik ve park sorununu çözeceklerini, Aydın-İzmir Otoyolu, Aydın-İzmir Demiryolu ve Aydın-Çine demiryolunu yapacağını, 12 tane köprülü kavşak ve Eski Stadyum, Zafer Meydanı ve Eski Otogar alanına otopark yapacaklarını, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerine otogar yapacaklarını açıkladı.
50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Yapılacak olan projelerle 5 yıl sonunda 50 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını, projelerin içinde devletin katkı yapacağı projeler de olduğunu ifade eden Savaş, “ Bu projelerin toplam maliyetinin 16 milyar lira. Bu projelerden 12 milyar lirasını devletin karşılayacağını, 4 milyar liralık projeyi de Büyükşehir yapacak” şeklinde konuştu.
Mustafa Savaş, Modern Çöp Depolama Alanları, Roman Köyü, Efeler Merkezde Millet Bahçesi, İkizdere Yaşam Parkı, Aydın Bilim ve Teknoloji Merkezi, Aydın Tekstil Fuar ve Sergi Alanı, 20 bin kişilik Adnan Menderes Stadyumu müjdelerini verdi.
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