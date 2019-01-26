AYM’de yeniden Arslan dönemi

Başkanlık için yapılan 48’inci oylama sonucunda Arslan dokuz üyenin oyunu alırken, rakibi Rıdvan Güleç ise beş oyda kaldı. Adaylıktan çekilen Kadir Özkaya’ya ise bir oy çıkması dikkat çekti. AYM Başkanı Arslan’ın 10 Şubat’ta görev süresinin dolacak olması nedeniyle yeni başkanlık yarışından önceki gün sonuç alınamayınca, seçimlere dün de devam edildi. Önceki gün Zühtü Arslan, Kadir Özkaya ve Rıdvan Güleç arasında başlayan başkanlık yarışında Özkaya adaylıktan çekilmişti.