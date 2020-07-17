İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8628
  • EURO
    7,8425
  • ALTIN
    398.809
  • BIST100
    118816
Politika

AYM'den CHP'ye ret

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, İnfaz Yasası'nın 'şekil yönünden' iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

17 Temmuz 2020 Cuma 15:37 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 15:37
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.