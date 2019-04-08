Aynı CHP aynı ikiyüzlülük 

CHP’li İdris Yavuzyılmaz da 32 bin 874 oy aldı. Bunun üzerine AK Parti’li Koştu’nun seçimi kazandığı Bergama ilçesindeki geçersiz oyların sayımına yönelik CHP, geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu’nca 220 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

İSTANBUL’DA SAYILMASIN

Birçok ilde geçersiz oyların sayılması için başvuran CHP, İstanbul için ise oyların sayılmaması için talepte bulunuyor. Seçim sonrası yasal süreç olan itiraz hakkına İstanbul’da gölge düşürmek isteyen CHP, son olarak İzmir’in Bergama ilçesinde oyların sayılmasını istedi ve İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi.