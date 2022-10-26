'Aynı masaya oturmayız' diyorlardı: Avrupa'da buluştular

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor, aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Vekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım ile Brüksel'de bir araya geldi.

GÖZLERDEN UZAK TOPLANTI

Altılı masada HDP'nin olmadığını ve hiçbir zaman HDP ile aynı masada bulunmayacağını söyleyen İYİ Parti'nin gözlerden uzak bir şekilde böyle bir toplantıya katılması dikkat çekti.

Öte yandan Amor görüşmeye ilişkin, "Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk" açıklamasını yaptı.