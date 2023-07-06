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Politika

Aytuğ Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Partide demokrasi yok

Seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatanlar arasında yer alan Aytuğ Atıcı, partide demokrasi olmadığını belirterek, 'Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir. Bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil.' dedi.

6 Temmuz 2023 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
Aytuğ Atıcı'dan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Partide demokrasi yok
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'Değişim' hareketi içerisinde bulunduğu için Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partide demokrasi olmadığını vurgulayan Atıcı, "Bugün görev yapan bütün milletvekili arkadaşlarımızı genel merkez belirlemiştir." diye konuştu.

CHP'de tek adamlık sistemi olduğuna katılmadığını, bir istişare kültürü olduğunu söyleyen Atıcı, "Ancak, bu bizim demokrasi anlayışımızı tatmin eden bir uygulama değil. Bu anti demokratik bir uygulamadır. Ben de 2011 yılında atamayla geldim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aldığı yüzde 48'lik oy oranının 'başarı' olmadığını söyleyen Atıcı, "Yüzde 48'in tamamı CHP'nin olsaydı büyük başarı olurdu." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLDUĞUNDA İSTİFA ETMELİYDİ"

CHP'li eski vekil, "Ben olsaydım Cumhurbaşkanlığı adaylığımı ilan ettiğim gün istifa ederdim. Seçileceğime inanıyorsam bunu yapardım. Millet bize dedi ki, sen çok güzel vaatler verdin ama ben sana inanmadım. Bedava ev vereceğim dedin, inanmadım. Bayramda 15 bin TL verecektin, ben 2 bin TL verecek Erdoğan'ı seçtim. Bu çok ağır vahim bir şeydir." şeklinde konuştu.

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